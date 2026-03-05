лукашенко помилував 18 ув'язнених, 15 з яких засуджені за "екстремізм"

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 11982 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 23061 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 23570 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 24296 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 38616 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 19655 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 42188 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 72617 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 91383 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 81817 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5.1м/с
59%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці5 березня, 04:30 • 109301 перегляди
Пентагон ідентифікував загиблих солдатів унаслідок атаки іранського дрона в Кувейті5 березня, 04:49 • 25463 перегляди
Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"5 березня, 06:54 • 23697 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 45443 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 20963 перегляди
Публікації
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 21293 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 38619 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 45965 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 61109 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 91384 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Кім Чен Ин
Кая Каллас
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 14403 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 32783 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 48439 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 51621 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 58326 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка

лукашенко помилував 18 ув'язнених, 15 з яких засуджені за "екстремізм"

Київ • УНН

 • 72 перегляди

білоруський диктатор випустив на волю людей, серед них - вагітні жінки, а також ті, що мають дітей.

лукашенко помилував 18 ув'язнених, 15 з яких засуджені за "екстремізм"

білоруський диктатор олександр лукашенко помилував 18 ув'язнених, 15 з яких були засуджені за "екстремістськими" статтями. Про це повідомили білоруські "медіа", передає УНН.

Деталі

Імена помилуваних не уточнюються. Водночас стало відомо, що серед них 11 жінок, одна з них перебуває на пізніх термінах вагітності. Ще у шести жінок є діти.

Помилувані також дві подружні пари, жінка, яка перебуває на останніх термінах вагітності, і одна засуджена, яка порушила закон у 16-річному віці

- повідомили білоруські "медіа".

Нагадаємо

У білорусі засудили до 14 та 12 років ув'язнення відповідно засновника видань "Intex-Press" та "BAR24" Володимира Янукевича та його колегу Андрія Пакаленка.

Євген Устименко

СуспільствоСвіт
Білорусь