лукашенко помилував 18 ув'язнених, 15 з яких засуджені за "екстремізм"
Київ • УНН
білоруський диктатор випустив на волю людей, серед них - вагітні жінки, а також ті, що мають дітей.
білоруський диктатор олександр лукашенко помилував 18 ув'язнених, 15 з яких були засуджені за "екстремістськими" статтями. Про це повідомили білоруські "медіа", передає УНН.
Деталі
Імена помилуваних не уточнюються. Водночас стало відомо, що серед них 11 жінок, одна з них перебуває на пізніх термінах вагітності. Ще у шести жінок є діти.
Помилувані також дві подружні пари, жінка, яка перебуває на останніх термінах вагітності, і одна засуджена, яка порушила закон у 16-річному віці
Нагадаємо
У білорусі засудили до 14 та 12 років ув'язнення відповідно засновника видань "Intex-Press" та "BAR24" Володимира Янукевича та його колегу Андрія Пакаленка.