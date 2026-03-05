лукашенко помиловал 18 заключенных, 15 из которых осуждены за "экстремизм"
Киев • УНН
белорусский диктатор выпустил на свободу людей, среди них - беременные женщины, а также те, у кого есть дети.
белорусский диктатор александр лукашенко помиловал 18 заключенных, 15 из которых были осуждены по "экстремистским" статьям. Об этом сообщили белорусские "медиа", передает УНН.
Подробности
Имена помилованных не уточняются. В то же время стало известно, что среди них 11 женщин, одна из них находится на поздних сроках беременности. Еще у шести женщин есть дети.
Помилованы также две супружеские пары, женщина, находящаяся на последних сроках беременности, и одна осужденная, нарушившая закон в 16-летнем возрасте
Напомним
В беларуси приговорили к 14 и 12 годам заключения соответственно основателя изданий "Intex-Press" и "BAR24" Владимира Янукевича и его коллегу Андрея Пакаленко.