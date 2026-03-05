лукашенко помиловал 18 заключенных, 15 из которых осуждены за "экстремизм"

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Эксклюзив
12:41 • 14078 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 28914 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 29018 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 29644 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 47561 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 21552 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 44077 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 73765 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 95961 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 82110 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Украина отреагировала на передачу рф пленных украинцев в Венгрию - коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"5 марта, 06:54 • 28548 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 54448 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 16738 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 26298 просмотра
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto13:04 • 23415 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 588 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 26879 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 47583 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 55319 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 65743 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 17090 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 35260 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 50756 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 53780 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 60398 просмотра
лукашенко помиловал 18 заключенных, 15 из которых осуждены за "экстремизм"

Киев • УНН

 • 772 просмотра

белорусский диктатор выпустил на свободу людей, среди них - беременные женщины, а также те, у кого есть дети.

лукашенко помиловал 18 заключенных, 15 из которых осуждены за "экстремизм"

белорусский диктатор александр лукашенко помиловал 18 заключенных, 15 из которых были осуждены по "экстремистским" статьям. Об этом сообщили белорусские "медиа", передает УНН.

Подробности

Имена помилованных не уточняются. В то же время стало известно, что среди них 11 женщин, одна из них находится на поздних сроках беременности. Еще у шести женщин есть дети.

Помилованы также две супружеские пары, женщина, находящаяся на последних сроках беременности, и одна осужденная, нарушившая закон в 16-летнем возрасте

- сообщили белорусские "медиа".

Напомним

В беларуси приговорили к 14 и 12 годам заключения соответственно основателя изданий "Intex-Press" и "BAR24" Владимира Янукевича и его коллегу Андрея Пакаленко.

Евгений Устименко

ОбществоНовости Мира
Беларусь