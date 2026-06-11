Новолуние 15 июня 2026: когда наступит, что означает и как наблюдать за звездным небом

$44.980.1451.890.00
ukenru
10 июня, 15:56 • 15053 просмотра
В Украине ввели День Сил беспилотных систем, его будут отмечать 11 июня
Эксклюзив
10 июня, 15:17 • 36120 просмотра
Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма
Эксклюзив
10 июня, 14:28 • 41379 просмотра
Мания величия или попытка избежать наказания? Что не так с врачом Odrex, которого судят за медицинскую халатность
10 июня, 14:03 • 26799 просмотра
Трудовые книжки продолжат оцифровывать после 10 июня, стаж не исчезнет - Минсоцполитики
10 июня, 13:33 • 24838 просмотра
В столице простились с погибшим в страшном ДТП 12-летним мальчикомPhoto
10 июня, 12:52 • 33287 просмотра
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo
10 июня, 12:38 • 12333 просмотра
На билеты на поезда начинается пиковый период - путешественникам дали ряд советовPhoto
Эксклюзив
10 июня, 12:32 • 28418 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
10 июня, 11:30 • 32258 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto
Эксклюзив
10 июня, 10:40 • 36649 просмотра
Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
62%
749мм
Популярные новости
Цена на нефть резко выросла из-за угроз Трампа атаковать Иран10 июня, 22:15 • 10661 просмотра
Ночная атака на Крым вызвала пожары и обесточивание Севастополя10 июня, 23:16 • 6086 просмотра
В Крыму сообщают о повреждении двух мостов после ночной атаки10 июня, 23:47 • 12723 просмотра
Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства после новых ударов США10 июня, 23:57 • 3006 просмотра
Новолуние 15 июня 2026: когда наступит, что означает и как наблюдать за звездным небом06:00 • 4630 просмотра
публикации
Новолуние 15 июня 2026: когда наступит, что означает и как наблюдать за звездным небом06:00 • 4676 просмотра
Чемпионат мира-2026 по футболу - в четверг Мексика и ЮАР официально откроют турнирPhotoVideo10 июня, 14:46 • 29388 просмотра
Мания величия или попытка избежать наказания? Что не так с врачом Odrex, которого судят за медицинскую халатность
Эксклюзив
10 июня, 14:28 • 41382 просмотра
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo10 июня, 12:52 • 33287 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
Эксклюзив
10 июня, 12:32 • 28420 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Пит Хегсетх
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Си Цзиньпин
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Тегеран
Крым
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 53743 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 39994 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 46104 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 81326 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 151049 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Financial Times

Новолуние 15 июня 2026: когда наступит, что означает и как наблюдать за звездным небом

Киев • УНН

 • 4676 просмотра

Новолуние наступит 15 июня 2026 года в 02:54 по Киеву. Это идеальное время для наблюдения за далекими космическими объектами и Млечным Путем.

Новолуние 15 июня 2026: когда наступит, что означает и как наблюдать за звездным небом

В июне 2026 года любителей наблюдать за звездным небом ждет новолуние, которое откроет новый лунный цикл. В этот период на ночном небе особенно хорошо видны звезды, туманности и другие небесные тела, которые можно увидеть даже без профессионального оборудования.

Как лучше организовать такое наблюдение и на что влияет Луна в фазе «новолуния», рассказывает УНН.  

«Новолуние» в июне 2026 года: когда лучше всего смотреть на Луну

В июне 2026 года Луна войдет в фазу «новолуния» 15 июня. По данным астрономических календарей, это произойдет около 02:54 по киевскому времени. В этот момент спутник Земли будет находиться между нашей планетой и Солнцем, а его освещенную сторону будет почти невозможно увидеть. 

Именно с новолуния начинается новый лунный цикл, который длится примерно 29,5 суток. После 15 июня Луна постепенно переходит в фазу роста, и уже через несколько дней после новолуния на закате можно будет заметить тонкий молодой серп.

Что такое «новолуние»: астрономическое объяснение

«Новолуние» — одна из четырех основных фаз Луны, когда она, Солнце и Земля почти выстраиваются в одну линию. Именно тогда спутник Земли оказывается между ней и Солнцем. В это время его освещенное полушарие повернуто к Солнцу, тогда как с Земли мы видим неосвещенную сторону Луны.  

Астрономы считают «новолуние» началом нового лунного месяца. Именно от этой точки ведется отсчет последующих фаз.

Фазы Луны и их смена: что необходимо знать

Лунный цикл состоит из нескольких основных фаз: 

  • новолуния, 
    • первой четверти, 
      • полнолуния 
        • последней четверти. 

          После «новолуния» освещенная часть диска постепенно увеличивается. В июне 2026 года после новолуния 15 июня первая четверть наступит 21 июня, а полнолуние ожидается в конце месяца.

          Смена фаз происходит из-за движения Луны вокруг Земли и изменения угла, под которым мы видим ее освещенную Солнцем поверхность.

          Почему «новолуние» — идеальное время для наблюдений за звездным небом

          Для астрономов и любителей звездного неба Луна в фазе «новолуния» дарит уникальную возможность насладиться ночным небом.  Ведь отсутствие яркого лунного света делает его значительно темнее, а слабые космические объекты на таком фоне — более заметными.

          В этот период лучше всего наблюдать звездные скопления, галактики, туманности. Можно увидеть даже Млечный Путь при условии ясной погоды и минимального светового загрязнения. Именно поэтому многие астрономические наблюдения планируют на дни, близкие к новолунию.

          «Новолуние» в народных традициях и приметах 

          В украинской народной культуре «новолуние» издавна считали символом начала нового этапа. Наши предки внимательно следили за появлением молодого месяца и связывали с ним различные приметы.

          В частности, считалось добрым знаком увидеть молодой серп справа от себя или впервые встретить новолуние с деньгами в кармане. Также существовало поверье, что период после «новолуния» благоприятствует новым начинаниям, планированию хозяйственных дел и важным переменам в жизни.

          В то же время стоит помнить, что подобные приметы относятся к народным традициям и не имеют научного подтверждения.

          Лунный календарь на июнь 2026

          В июне 2026 года основные фазы Луны будут следующими:

          • 8 июня — последняя четверть;
            • 15 июня — новолуние;
              • 21 июня — первая четверть;
                • 29-30 июня — полнолуние.

                  Первая половина месяца пройдет под знаком убывающей Луны, а после «новолуния» начнется период ее роста. Именно поэтому середина июня — лучшее время для наблюдения за звездным небом, когда свет Луны почти не будет мешать видеть далекие космические объекты.

                  Для комфортных наблюдений астрономы советуют выбирать места как можно дальше от городского освещения, проверять прогноз погоды и использовать бинокль или телескоп. Даже без специальной техники во время «новолуния» можно увидеть значительно больше звезд, чем в период полнолуния.

                  Напомним 

                  Ранее украинские полярники показали редкие кадры полнолуния над станцией Академик Вернадский. Благодаря чистому воздуху и снегу лунный свет делает ночной ландшафт видимым как днем.

                  Александра Василенко

                  ОбществопубликацииПогода и окружающая среда
                  Село
                  Животные
                  Укргидрометцентр