Новолуние 15 июня 2026: когда наступит, что означает и как наблюдать за звездным небом

В июне 2026 года любителей наблюдать за звездным небом ждет новолуние, которое откроет новый лунный цикл. В этот период на ночном небе особенно хорошо видны звезды, туманности и другие небесные тела, которые можно увидеть даже без профессионального оборудования.

Как лучше организовать такое наблюдение и на что влияет Луна в фазе «новолуния», рассказывает УНН.

«Новолуние» в июне 2026 года: когда лучше всего смотреть на Луну

В июне 2026 года Луна войдет в фазу «новолуния» 15 июня. По данным астрономических календарей, это произойдет около 02:54 по киевскому времени. В этот момент спутник Земли будет находиться между нашей планетой и Солнцем, а его освещенную сторону будет почти невозможно увидеть.

Именно с новолуния начинается новый лунный цикл, который длится примерно 29,5 суток. После 15 июня Луна постепенно переходит в фазу роста, и уже через несколько дней после новолуния на закате можно будет заметить тонкий молодой серп.

Что такое «новолуние»: астрономическое объяснение

«Новолуние» — одна из четырех основных фаз Луны, когда она, Солнце и Земля почти выстраиваются в одну линию. Именно тогда спутник Земли оказывается между ней и Солнцем. В это время его освещенное полушарие повернуто к Солнцу, тогда как с Земли мы видим неосвещенную сторону Луны.

Астрономы считают «новолуние» началом нового лунного месяца. Именно от этой точки ведется отсчет последующих фаз.

Фазы Луны и их смена: что необходимо знать

Лунный цикл состоит из нескольких основных фаз:

новолуния,

первой четверти,

полнолуния

последней четверти.

После «новолуния» освещенная часть диска постепенно увеличивается. В июне 2026 года после новолуния 15 июня первая четверть наступит 21 июня, а полнолуние ожидается в конце месяца.

Смена фаз происходит из-за движения Луны вокруг Земли и изменения угла, под которым мы видим ее освещенную Солнцем поверхность.

Почему «новолуние» — идеальное время для наблюдений за звездным небом

Для астрономов и любителей звездного неба Луна в фазе «новолуния» дарит уникальную возможность насладиться ночным небом. Ведь отсутствие яркого лунного света делает его значительно темнее, а слабые космические объекты на таком фоне — более заметными.

В этот период лучше всего наблюдать звездные скопления, галактики, туманности. Можно увидеть даже Млечный Путь при условии ясной погоды и минимального светового загрязнения. Именно поэтому многие астрономические наблюдения планируют на дни, близкие к новолунию.

«Новолуние» в народных традициях и приметах

В украинской народной культуре «новолуние» издавна считали символом начала нового этапа. Наши предки внимательно следили за появлением молодого месяца и связывали с ним различные приметы.

В частности, считалось добрым знаком увидеть молодой серп справа от себя или впервые встретить новолуние с деньгами в кармане. Также существовало поверье, что период после «новолуния» благоприятствует новым начинаниям, планированию хозяйственных дел и важным переменам в жизни.

В то же время стоит помнить, что подобные приметы относятся к народным традициям и не имеют научного подтверждения.

Лунный календарь на июнь 2026

В июне 2026 года основные фазы Луны будут следующими:

8 июня — последняя четверть;

15 июня — новолуние;

21 июня — первая четверть;

29-30 июня — полнолуние.

Первая половина месяца пройдет под знаком убывающей Луны, а после «новолуния» начнется период ее роста. Именно поэтому середина июня — лучшее время для наблюдения за звездным небом, когда свет Луны почти не будет мешать видеть далекие космические объекты.

Для комфортных наблюдений астрономы советуют выбирать места как можно дальше от городского освещения, проверять прогноз погоды и использовать бинокль или телескоп. Даже без специальной техники во время «новолуния» можно увидеть значительно больше звезд, чем в период полнолуния.

Напомним

Ранее украинские полярники показали редкие кадры полнолуния над станцией Академик Вернадский. Благодаря чистому воздуху и снегу лунный свет делает ночной ландшафт видимым как днем.