"Вскоре будем дома": Лубинец показал первые кадры с эвакуированными из Олешек
Киев • УНН
Четыре самолёта с жителями Олешек прибыли в Гомель. Дмитрий Лубинец сообщил, что эвакуированные вскоре будут в Украине.
Эвакуированные из временно оккупированных Олешек в Херсонской области, которые прибыли в белоруссию, вскоре будут дома. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, координирующий процесс, 31 октября в соцсетях, показав первые кадры с жителями Олешек, пишет УНН.
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Перед этим один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия 31 октября сообщил, что все — четыре — самолета с жителями Олешек, которые захотели выехать на подконтрольную Украине территорию, прибыли в аэропорт Гомеля в белоруссии, и через несколько часов эвакуированные из Олешек вместе с украинской делегацией будут на территории Украины.
Что известно о гуманитарной миссии в Олешках
Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец еще в ночь на 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности".
Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.
30 октября украинская делегация безопасно добралась до Олешек в рамках гуманитарной миссии. В тот же день украинская делегация вместе с эвакуированными жителями временно оккупированных Олешек отправилась в Анапу, чтобы оттуда вылететь самолетами в белоруссию, а затем добраться домой автобусами.
Первая леди США Мелания Трамп лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданскому населению в Олешках.