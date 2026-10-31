"Вскоре будем дома": Лубинец показал первые кадры с эвакуированными из Олешек

$45.530.0650.680.09
ukenru
11:30 • 218 просмотра
Fire Point не будет производить новые крылатые ракеты, поскольку "Фламинго" достаточно: Штилерман в эфире марафона объяснил заявление ТерехVideo
10:55 • 4392 просмотра
"Вскоре будем дома": Лубинец показал первые кадры с эвакуированными из ОлешекVideo
10:18 • 8578 просмотра
Fire Point уже производит оружие, которому для ударов по рф не нужен Starlink - Ирина ТерехVideo
08:23 • 12273 просмотра
Самолёты с эвакуированными из Олешек прибыли в беларусь - Арахамия
06:39 • 12007 просмотра
Каждый второй запущенный рф дрон реактивный: сколько уничтожили за ночь
31 октября, 03:25 • 64913 просмотра
Усик возвращается в первый тяжёлый вес в 2027 году ради абсолюта — менеджер
31 октября, 01:22 • 89161 просмотра
Протесты у Конституционного трибунала Польши набирают обороты — в лагере Навроцкого заявляют о попытке государственного переворотаVideo
30 октября, 23:49 • 33588 просмотра
"Сильное решение": Зеленский призвал США ускорить передачу Украине 500 ракет для Patriot
30 октября, 23:18 • 29134 просмотра
Россия атаковала Харьков реактивными «шахедами»: есть попадания в трех районах
30 октября, 22:16 • 28278 просмотра
Три удара по одному объекту критической инфраструктуры: часть Киева без воды и электричества
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярные новости
В Хмельницкой области в поднятом из реки автомобиле обнаружили тела троих детейPhoto31 октября, 02:43 • 22767 просмотра
Навроцкий, несмотря на сопротивление, вошёл в здание Конституционного трибунала ПольшиVideo31 октября, 02:56 • 21497 просмотра
Удар по Харькову повредил 10 домов, пострадали три человека31 октября, 04:30 • 14161 просмотра
Десятки тысяч итальянцев протестовали против цен и военных расходовPhotoVideo31 октября, 05:18 • 6226 просмотра
Spotify готовит ИИ-сервис для ремиксов и каверов - FT06:10 • 15725 просмотра
публикации
Топ-10 растений, которые защищают дома от негатива и неудач09:59 • 4508 просмотра
Все семь финалистов «Автомобиля года — 2027» оказались электромобилямиPhoto30 октября, 17:27 • 38812 просмотра
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
Эксклюзив
30 октября, 14:03 • 48212 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
30 октября, 09:52 • 51640 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома30 октября, 07:51 • 53970 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Давид Арахамия
Кароль Навроцкий
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Из новой Call of Duty после критики вырежут кадры трагедии в Сеуле10:28 • 1630 просмотра
Кейн - 9-й, Мбаппе даже не в топ-10: как Украина голосовала за "Золотой мяч-2026"09:00 • 4072 просмотра
iPhone Duo за $1999 в центре внимания из-за трещин через несколько дней после релиза - есть ли реакция Apple07:24 • 5378 просмотра
Spotify готовит ИИ-сервис для ремиксов и каверов - FT06:10 • 15845 просмотра
Киноновинки недели: семь премьер, которые стоит увидеть на большом экранеVideo30 октября, 19:30 • 30280 просмотра
Актуальное
Отопление
Фильм
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
R-360 Нептун

"Вскоре будем дома": Лубинец показал первые кадры с эвакуированными из Олешек

Киев • УНН

 • 4322 просмотра

Четыре самолёта с жителями Олешек прибыли в Гомель. Дмитрий Лубинец сообщил, что эвакуированные вскоре будут в Украине.

"Вскоре будем дома": Лубинец показал первые кадры с эвакуированными из Олешек

Эвакуированные из временно оккупированных Олешек в Херсонской области, которые прибыли в белоруссию, вскоре будут дома. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, координирующий процесс, 31 октября в соцсетях, показав первые кадры с жителями Олешек, пишет УНН.

Скоро будем дома! Сейчас на территории Республики Беларусь — вместе с нашими людьми и даже их домашними любимцами! Совсем скоро больше деталей

- написал Лубинец.

Перед этим один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия 31 октября сообщил, что все — четыре — самолета с жителями Олешек, которые захотели выехать на подконтрольную Украине территорию, прибыли в аэропорт Гомеля в белоруссии, и через несколько часов эвакуированные из Олешек вместе с украинской делегацией будут на территории Украины.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец еще в ночь на 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

30 октября украинская делегация безопасно добралась до Олешек в рамках гуманитарной миссии. В тот же день украинская делегация вместе с эвакуированными жителями временно оккупированных Олешек отправилась в Анапу, чтобы оттуда вылететь самолетами в белоруссию, а затем добраться домой автобусами.

Первая леди США Мелания Трамп лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданскому населению в Олешках.    

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Война в Украине
Беларусь
Давид Арахамия
Олешки
Херсонская область
Кирилл Буданов