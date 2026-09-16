В Ленинградской области из-за дефицита бензина вводят лимит — 30 литров на одну заправку

В Ленинградской области рф на фоне дефицита топлива вводят единый лимит — не более 30 литров бензина за одну заправку. Ограничение будет действовать до 1 октября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, пишет УНН.

Детали

По его словам, ситуация с бензином АИ-92 постепенно стабилизируется, тогда как АИ-95 на рынке остается меньше, чем обычно. В то же время перебоев с дизельным топливом власти пока не фиксируют.

В Петербурге из-за дефицита топлива образовались 2-километровые очереди к АЗС

Около 20% небольших и частных АЗС в регионе уже приостановили работу из-за невозможности закупить необходимые объемы топлива на бирже.

Власти готовят дополнительные ограничения

Нефтяные компании предложили установить единый лимит на всех АЗС — 30 литров за одну заправку. Это временная мера, до 1 октября — заявил Дрозденко.

От введения талонов и QR-кодов для населения власти пока отказались. Также в резерве остается система "чет-нечет", при которой возможность заправиться будет зависеть от определенных дней. Медицинский и пожарный транспорт, школьные автобусы и аварийные службы будут заправляться вне очереди.

Новый виток топливных проблем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начался после атаки в конце августа на Киришский НПЗ — один из крупнейших в россии. Со 2 сентября предприятие прекратило работу.

После атак украинских БПЛА на НПЗ производство бензина в рф сократилось до 70% от общей потребности - СМИ