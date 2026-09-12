В Петербурге из-за дефицита топлива образовались 2-километровые очереди к АЗС
Киев • УНН
Водители часами стоят у АЗС, где топливо отпускают с лимитом до 60 литров. Дефицит связывают с атакой на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез».
В Санкт-Петербурге на фоне дефицита топлива водители часами стоят в очередях на автозаправочные станции, которые местами растягиваются на 2 км. Новое обострение топливного кризиса началось после украинской атаки на один из крупнейших НПЗ России — «Киришинефтеоргсинтез», сообщает ASTRA, пишет УНН.
Детали
Местные жители начали массово жаловаться на ситуацию с 9 сентября. Один из собеседников ASTRA рассказал, что накануне провёл в очереди на заправку 4,5 часа.
По его словам, автомобили занимают целую полосу движения, а очередь к одной из АЗС «Газпром» начиналась примерно в 2 км от самой заправки. Из-за большого количества машин на отдельных участках возникают проблемы с движением общественного транспорта.
На заправках вводят лимиты
На АЗС, о которой рассказал житель Петербурга, действовало ограничение — не более 60 литров бензина на автомобиль. Литр топлива стоил около 73 рублей. При этом из 6 колонок работали только 2, причины этого неизвестны.
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По словам собеседника ASTRA, транспортные службы также фиксируют нарушения водителей, которые из-за очередей останавливаются под запрещающими знаками, после чего им могут выписывать штрафы.
ASTRA связывает новый виток проблем с топливом в Петербурге с атакой Сил обороны Украины на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. Предприятие относится к крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам России.
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