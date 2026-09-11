Силы обороны поразили два "Панциря", завод ОПК и базы вражеских дронов

Подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов противника - два ЗРПК "Панцирь-С1", предприятие ОПК и место запуска ударных БпЛА, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

Как сообщили в Генштабе, в Таганроге Ростовской области рф поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". В Березках Брянской области рф поражена радиолокационная станция противника.

В Донецке поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА.

В Петропавловке Луганской области поражен центр подготовки операторов БпЛА подразделения "Ахмат". Центр специализируется на подготовке операторов FPV-дронов и других беспилотных систем.

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В Снежном Донецкой области поражен Снежнянский машиностроительный завод.

В Генштабе добавили, что Снежнянский машиностроительный завод специализируется на производстве деталей для газотурбинных двигателей, в частности дисков и лопаток компрессоров и турбин. Предприятие используется российской оборонной промышленностью для производства продукции военного назначения, в частности комплектующих для авиационных двигателей.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

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