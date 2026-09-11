Сили оборони уразили два "Панцирі", завод ОПК і бази дронів ворога
Київ • УНН
Українські військові уразили об’єкти ППО, завод ОПК і центри БпЛА на окупованих та російських територіях. Збитки уточнюють.
Підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів противника - два ЗРГК "Панцир-С1", підприємство ОПК та місце запуску ударних БпЛА, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Деталі
Як повідомили у Генштабі, у таганрозі ростовської області рф уражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". У березках брянської області рф уражено радіолокаційну станцію противника.
У Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
У Петропавлівці Луганської області уражено центр підготовки операторів БпЛА підрозділу "Ахмат". Центр спеціалізується на підготовці операторів FPV-дронів та інших безпілотних систем.
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У Сніжному Донецької області уражено Сніжнянський машинобудівний завод.
У Генштабі додали, що Сніжнянський машинобудівний завод спеціалізується на виробництві деталей для газотурбінних двигунів, зокрема дисків та лопаток компресорів і турбін. Підприємство використовується російською оборонною промисловістю для виробництва продукції військового призначення, зокрема комплектувальних для авіаційних двигунів.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
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