Сили оборони уразили два "Панцирі", завод ОПК і бази дронів ворога

Підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів противника - два ЗРГК "Панцир-С1", підприємство ОПК та місце запуску ударних БпЛА, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

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Як повідомили у Генштабі, у таганрозі ростовської області рф уражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". У березках брянської області рф уражено радіолокаційну станцію противника.

У Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

У Петропавлівці Луганської області уражено центр підготовки операторів БпЛА підрозділу "Ахмат". Центр спеціалізується на підготовці операторів FPV-дронів та інших безпілотних систем.

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У Сніжному Донецької області уражено Сніжнянський машинобудівний завод.

У Генштабі додали, що Сніжнянський машинобудівний завод спеціалізується на виробництві деталей для газотурбінних двигунів, зокрема дисків та лопаток компресорів і турбін. Підприємство використовується російською оборонною промисловістю для виробництва продукції військового призначення, зокрема комплектувальних для авіаційних двигунів.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

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