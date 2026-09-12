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У петербурзі через дефіцит пального утворилися 2-кілометрові черги до АЗС

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

Водії годинами стоять до АЗС, де пальне відпускають із лімітом до 60 літрів. Дефіцит пов’язують з атакою на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез».

У петербурзі через дефіцит пального утворилися 2-кілометрові черги до АЗС

У санкт-петербурзі на тлі дефіциту пального водії годинами стоять у чергах до автозаправних станцій, які подекуди розтягуються на 2 км. Нове загострення паливної кризи почалося після української атаки на один із найбільших НПЗ росії "Киришинефтеоргсинтез", повідомляє ASTRA, пише УНН.

Деталі

Місцеві жителі почали масово скаржитися на ситуацію з 9 вересня. Один зі співрозмовників ASTRA розповів, що напередодні провів у черзі на заправку 4,5 години.

За його словами, автомобілі займають цілу смугу руху, а черга до однієї з АЗС "Газпром" починалася приблизно за 2 км від самої заправки. Через велику кількість машин на окремих ділянках виникають проблеми з рухом громадського транспорту.

На заправках запроваджують ліміти

На АЗС, про яку розповів житель петербурга, діяло обмеження – не більше 60 літрів бензину на автомобіль. Літр пального коштував близько 73 рублів. При цьому з 6 колонок працювали лише 2, причини цього невідомі.

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За словами співрозмовника ASTRA, транспортні служби також фіксують порушення водіїв, які через черги зупиняються під заборонними знаками, після чого їм можуть виписувати штрафи.

ASTRA пов'язує новий виток проблем із пальним у петербурзі з атакою Сил оборони України на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" у ленінградській області. Підприємство належить до найбільших нафтопереробних заводів росії.

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Степан Гафтко

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