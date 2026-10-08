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Бернэм заявил о намерении углубить сотрудничество Великобритании с ЕС на фоне разговоров о «возвращении в Евросоюз»

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

Энди Бернэм заявил об углублении сотрудничества с ЕС во время визита в Берлин. Саммит сторон ожидается в конце 2026 года.

Бернэм заявил о намерении углубить сотрудничество Великобритании с ЕС на фоне разговоров о «возвращении в Евросоюз»
Фото: REUTERS / Temilade Adelaja

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о готовности к углублению сотрудничества с Европейским союзом. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 8 октября, во время своего первого официального визита в Берлин, где провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает УНН

По его словам, официальный Лондон стремится достичь новых договоренностей с Брюсселем во время предстоящего саммита Великобритании и ЕС.

Детали

Британский премьер подчеркнул, что настроен на укрепление отношений с Евросоюзом и рассчитывает на положительные результаты предстоящих переговоров.

Я твердо настроен добиться углубления сотрудничества с Европейским союзом. Сегодня мы провели прекрасную дискуссию и посмотрим, сможем ли мы обеспечить, чтобы саммит принес положительные результаты как для ЕС, так и для Великобритании 

- заявил Бернем.

Ожидается, что саммит Великобритании и Евросоюза состоится в конце 2026 года. На нем стороны должны обсудить дальнейшее развитие отношений после Brexit.

Возвращение Британии в ЕС: от чего придется отказаться Лондону — The Guardian19.05.26, 07:31 • 13579 просмотров

Контекст

Ранее, выступая на конференции Лейбористской партии в конце сентября, Бернем признал, что выход Великобритании из ЕС нанес стране больше вреда, чем пользы. Тогда он также заявил о намерении представить возможные варианты будущих отношений с Евросоюзом, не исключив перспективу повторного вступления страны в объединение. В то же время конкретного решения о возвращении Великобритании в ЕС пока нет.

Со своей стороны канцлер Германии Фридрих Мерц выразил поддержку укреплению отношений между Лондоном и Брюсселем. Во время встречи в Берлине лидеры двух стран также завершили ратификацию Кенсингтонского договора о дружбе и двустороннем сотрудничестве, подписанного еще в июле 2025 года. Документ предусматривает углубление взаимодействия Великобритании и Германии в сферах обороны, безопасности, экономики, науки и технологий.

Напомним 

Министр финансов Франции Ролан Лескюр пригласил Великобританию "полностью вернуться" в ЕС. Это произошло после того, как британский премьер-министр Энди Бернем в своей будущей предвыборной программе лейбористов заявил, что второй референдум по Brexit "возможен". 

Александра Василенко

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