Бернэм заявил о намерении углубить сотрудничество Великобритании с ЕС на фоне разговоров о «возвращении в Евросоюз»
Киев • УНН
Энди Бернэм заявил об углублении сотрудничества с ЕС во время визита в Берлин. Саммит сторон ожидается в конце 2026 года.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о готовности к углублению сотрудничества с Европейским союзом. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 8 октября, во время своего первого официального визита в Берлин, где провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает УНН.
По его словам, официальный Лондон стремится достичь новых договоренностей с Брюсселем во время предстоящего саммита Великобритании и ЕС.
Детали
Британский премьер подчеркнул, что настроен на укрепление отношений с Евросоюзом и рассчитывает на положительные результаты предстоящих переговоров.
Я твердо настроен добиться углубления сотрудничества с Европейским союзом. Сегодня мы провели прекрасную дискуссию и посмотрим, сможем ли мы обеспечить, чтобы саммит принес положительные результаты как для ЕС, так и для Великобритании
Ожидается, что саммит Великобритании и Евросоюза состоится в конце 2026 года. На нем стороны должны обсудить дальнейшее развитие отношений после Brexit.
Возвращение Британии в ЕС: от чего придется отказаться Лондону — The Guardian19.05.26, 07:31 • 13579 просмотров
Контекст
Ранее, выступая на конференции Лейбористской партии в конце сентября, Бернем признал, что выход Великобритании из ЕС нанес стране больше вреда, чем пользы. Тогда он также заявил о намерении представить возможные варианты будущих отношений с Евросоюзом, не исключив перспективу повторного вступления страны в объединение. В то же время конкретного решения о возвращении Великобритании в ЕС пока нет.
Со своей стороны канцлер Германии Фридрих Мерц выразил поддержку укреплению отношений между Лондоном и Брюсселем. Во время встречи в Берлине лидеры двух стран также завершили ратификацию Кенсингтонского договора о дружбе и двустороннем сотрудничестве, подписанного еще в июле 2025 года. Документ предусматривает углубление взаимодействия Великобритании и Германии в сферах обороны, безопасности, экономики, науки и технологий.
Напомним
Министр финансов Франции Ролан Лескюр пригласил Великобританию "полностью вернуться" в ЕС. Это произошло после того, как британский премьер-министр Энди Бернем в своей будущей предвыборной программе лейбористов заявил, что второй референдум по Brexit "возможен".