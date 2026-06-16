Российский военный корабль открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше – СМИ

Российский фрегат "Адмирал Григорович" открыл предупредительный огонь по британской гражданской яхте в Ла-Манше после того, как суда опасно сблизились. Инцидент произошел за пределами территориальных вод Великобритании, пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, береговая охрана Великобритании получила сообщение от британского судна, которое находилось вблизи российского фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш.

Инцидент произошел около 11:40 по местному времени во вторник, примерно в 20 морских милях к югу от острова Уайт.

Как сообщили источники The Telegraph, частная британская яхта дрейфовала в направлении российского корабля. Экипаж фрегата несколько раз предупреждал судно о необходимости изменить курс, однако яхта продолжала сближаться.

После этого российский корабль произвел предупредительные выстрелы.

По предварительной информации, никто не пострадал, повреждений яхта не получила и продолжила свой маршрут. Для проверки ситуации к гражданскому судну отправился катер с британского патрульного корабля HMS Tyne.

Издание отмечает, что "Адмирал Григорович", входящий в состав черноморского флота рф, уже несколько недель находится вблизи британских вод. Ранее его замечали во время сопровождения так называемого "теневого флота" российских нефтяных танкеров, а также неподалеку от ветровой электростанции у побережья графства Саффолк.

В понедельник за передвижением российского фрегата в Ла-Манше следили патрульные корабли Королевского флота HMS Mersey и HMS Tyne.

В Министерстве обороны Великобритании подтвердили, что изучают обстоятельства происшествия.

"Мы расследуем сообщения об инциденте в Ла-Манше", – заявил представитель британского оборонного ведомства.

По словам военных источников, инцидент не связан с недавней операцией британских силовиков в отношении российского танкера Smyrtos, который считают частью "теневого флота" рф.

Британия первой в G7 ввела санкции против российских СПГ-танкеров, под ударом "теневой флот" и гру рф