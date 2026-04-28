Что скажет король Чарльз в Конгрессе США: ключевые месседжи предстоящего выступления

Король Великобритании Чарльз во время обращения к Конгрессу США планирует подчеркнуть единство с американским народом и упомянуть стрельбу на ужине корреспондентов Белого дома. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что речь продлится около 20 минут и начнется со слов солидарности и поддержки, а также празднования 250-й годовщины независимости США. Монарх заявит о "высочайшем уважении и дружбе британского народа и Соединенных Штатов".

Акцент на общей истории и напряженности

В выступлении Чарльз коснется общей истории двух стран, подчеркнув как периоды сотрудничества, так и разногласия. Он отметит, что несмотря на это, основы "демократических, правовых и социальных традиций" позволяли США и Великобритании каждый раз находить путь к единству.

Также в речи прозвучат сигналы о признании современной напряженности в отношениях, в частности после публичных споров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером относительно войны в Иране.

Вера, служба и союз

Король также будет говорить о вере и общих ценностях, подчеркнув "щедрость духа и обязанность лелеять сострадание, содействовать миру, углублять взаимопонимание и ценить людей всех вероисповеданий и никаких".

Отдельно он вспомнит собственную службу в ВМС Великобритании и подчеркнет глубину оборонного сотрудничества между двумя странами.

Завершить выступление Чарльз планирует тезисом о том, что история США и Британии является историей "примирения и обновления", которая сформировала "один из величайших союзов в истории человечества".

