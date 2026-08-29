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Британский флот трое суток следил за российскими кораблями - The Guardian

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Королевский военно-морской флот Великобритании в течение 72 часов отслеживал четыре российских корабля в Северном море и Ла-Манше. Среди них были суда, находящиеся под санкциями.

Британский флот трое суток следил за российскими кораблями - The Guardian

Британский королевский флот в течение трех суток следил за российскими кораблями, проходившими через британские воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Эта 72-часовая операция состоялась на прошлой неделе: с помощью радаров велось наблюдение за четырьмя кораблями, которые направлялись из Северного моря в Ла-Манш.

По словам официальных лиц, за флотом наблюдали корабли HMS Duncan, HMS St Albans и HMS Severn, а поддержку оказывал вертолет "Мерлин".

Было зафиксировано, что российский эсминец "Адмирал Левченко" сопровождал грузовые суда "Генерал Скобелев" и "Спарта", на которые наложены санкции, в направлении Дувра. Также россия задействовала фрегат "Неустрашимый" для охраны груза.

Первый лорд Адмиралтейства генерал Гвин Дженкинс заявил, что "нет оснований для самоуспокоения", поскольку суда "теневого флота" продолжают представлять "неприемлемый риск" для безопасности Великобритании.

Вместе с нашими союзниками такой подход вынуждает москву отвлекать российские военные корабли от их основного предназначения. Это потому, что россия знает: мы готовы принять меры снова, если это потребуется

 - сказал он.

Дополнительно

Королевский флот недавно предупредил об усилении активности россии в водах Великобритании. В июле он 21 день следил за судами из москвы, что на 25 % больше, чем в предыдущем году. Представители властей заявляют, что неоднократно фиксировали присутствие военных кораблей в проливе Ла-Манш и Северном море.

И хотя западные официальные лица пытались преуменьшить вероятность прямого конфликта между россией и НАТО, Кремль обвинил Великобританию и ее союзников в том, что они "играют с огнем" в связи с их постоянной поддержкой Украины.

Напомним

В начале августа Великобритания усилила санкции против россии: под ограничения попали 19 новых позиций. Речь идет о банках, компаниях и "теневом флоте".

Евгений Устименко

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