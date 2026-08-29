Британський флот три доби стежив за російськими кораблями - The Guardian

$44.5451.86
ukenru
Ексклюзив
17:08 • 15445 перегляди
Який вигляд має село Мила після російського удару - фоторепортажPhotoVideo
15:05 • 20566 перегляди
"Чорних трансплантологів" на Буковині взяли під варту із заставою 1,5 млн гривень - ГенпрокурорPhoto
29 серпня, 12:44 • 30043 перегляди
Після атак українських БПЛА на НПЗ, виробництво бензину в рф скоротилось до 70% від загальної потреби - ЗМІ
29 серпня, 11:00 • 39170 перегляди
Близько чотирьох десятків поїздів ще відстають від графіка, але затримки в дорозі скорочуються
29 серпня, 09:24 • 41419 перегляди
МЗС уточнило: у Непалі після повені розшукують 56 українців
29 серпня, 08:59 • 33058 перегляди
"Боєприпасів поруч із будинками бути не може, будуть висновки" - Зеленський відреагував на удар рф на Київщині і детонацію та показав відеоVideo
29 серпня, 08:32 • 25261 перегляди
Удар рф з детонацією на Київщині забрав життя 27 людей, серед 42 травмованих чотири дитини - ОВА
29 серпня, 01:55 • 46265 перегляди
Окупована частина Херсонщини понад добу без електропостачання після ударів по підстанціях
29 серпня, 00:38 • 43425 перегляди
У росії після удару СБУ по "Енгельсу" могло залишитися 37 боєздатних Ту-95МС – Defense Express
28 серпня, 23:54 • 25090 перегляди
Трамп оголосив про "найбільшу нафтову угоду в історії" між США та ВенесуелоюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2.9м/с
49%
749мм
Популярнi новини
На Київщині після повторної атаки рф горять логістичні об'єкти - показали, що зараз на місціPhotoVideo29 серпня, 10:46 • 10499 перегляди
СБС дронами FP-1 уразили ЗРПК "Панцирь-С1", який прикривав балістичний комплекс "Іскандер" у брянській області - Fire PointVideo29 серпня, 10:51 • 8236 перегляди
Російська авіація стає залежною від імпорту авіапалива - ГУР 29 серпня, 11:10 • 9610 перегляди
Кількість загиблих після удару рф з детонацією на Київщині зросла до 3729 серпня, 11:16 • 24869 перегляди
У Києві чоловіка понад 8 годин тримали в кайданках у ТЦК, били і катували - Лубінець29 серпня, 13:39 • 5954 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 71481 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 68904 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 64273 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 62852 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 62040 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Київська область
Китай
Сполучені Штати Америки
Непал
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 29378 перегляди
Селін Діон вперше за два роки з'явилася на публіці напередодні повернення на сценуPhoto28 серпня, 22:05 • 28788 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 81640 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 111454 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 106785 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The Guardian
Опалення
МіГ-29
Су-34

Британський флот три доби стежив за російськими кораблями - The Guardian

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Королівський флот Британії 72 години відстежував чотири російські кораблі в Північному морі та Ла-Манші. Серед них були судна під санкціями.

Британський флот три доби стежив за російськими кораблями - The Guardian

Британський королівський флот впродовж трьох діб стежив за російськими кораблями, що пропливали через британські води. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Дана 72-годинна операція відбулася минулого тижня: за допомогою радарів велося спостереження за чотирма кораблями, які прямували з Північного моря до Ла-Маншу.

За словами офіційних осіб, спостереження за флотом здійснювали кораблі HMS Duncan, HMS St Albans та HMS Severn, а підтримку надавав вертоліт "Мерлін".

Було зафіксовано, що російський есмінець "Адмірал Левченко" супроводжував вантажні судна "Генерал Скобелєв" і "Спарта", на які накладено санкції, у напрямку Дувра. Також росія застосувала фрегат "Неустрашимый" для охорони вантажу.

Перший лорд Адміралтейства генерал Гвін Дженкінс заявив, що "немає підстав для самозаспокоєння", оскільки судна "тіньового флоту" продовжують становити "неприйнятний ризик" для безпеки Великої Британії.

Разом із нашими союзниками такий підхід змушує москву відволікати російські військові кораблі від їхнього основного призначення. Це тому, що росія знає: ми готові вжити заходів знову, якщо це буде потрібно

 - сказав він.

Додатково

Королівський флот нещодавно попередив про посилення активності Росії у водах Великої Британії. У липні він провів 21 день, стежачи за суднами з москви, що на 25 % більше, ніж у попередньому році. Представники влади заявляють, що неодноразово фіксували присутність військових кораблів у протоці Дувр та Північному морі.

І хоча західні офіційні особи намагалися применшити ймовірність прямого конфлікту між росією та НАТО, Кремль звинуватив Велику Британію та її союзників у тому, що вони "грають з вогнем" у зв’язку з їхньою постійною підтримкою України.

Нагадаємо

На початку серпня Велика Британія посилила санкції проти росії: під обмеження потрапили 19 нових позицій. Йдеться про банки, компанії та "тіньовий флот".

Євген Устименко

Війна в УкраїніСвіт
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Королівський військово-морський флот
НАТО
Велика Британія
Україна