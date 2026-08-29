Британський флот три доби стежив за російськими кораблями - The Guardian

Британський королівський флот впродовж трьох діб стежив за російськими кораблями, що пропливали через британські води. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

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Дана 72-годинна операція відбулася минулого тижня: за допомогою радарів велося спостереження за чотирма кораблями, які прямували з Північного моря до Ла-Маншу.

За словами офіційних осіб, спостереження за флотом здійснювали кораблі HMS Duncan, HMS St Albans та HMS Severn, а підтримку надавав вертоліт "Мерлін".

Було зафіксовано, що російський есмінець "Адмірал Левченко" супроводжував вантажні судна "Генерал Скобелєв" і "Спарта", на які накладено санкції, у напрямку Дувра. Також росія застосувала фрегат "Неустрашимый" для охорони вантажу.

Перший лорд Адміралтейства генерал Гвін Дженкінс заявив, що "немає підстав для самозаспокоєння", оскільки судна "тіньового флоту" продовжують становити "неприйнятний ризик" для безпеки Великої Британії.

Разом із нашими союзниками такий підхід змушує москву відволікати російські військові кораблі від їхнього основного призначення. Це тому, що росія знає: ми готові вжити заходів знову, якщо це буде потрібно - сказав він.

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Королівський флот нещодавно попередив про посилення активності Росії у водах Великої Британії. У липні він провів 21 день, стежачи за суднами з москви, що на 25 % більше, ніж у попередньому році. Представники влади заявляють, що неодноразово фіксували присутність військових кораблів у протоці Дувр та Північному морі.

І хоча західні офіційні особи намагалися применшити ймовірність прямого конфлікту між росією та НАТО, Кремль звинуватив Велику Британію та її союзників у тому, що вони "грають з вогнем" у зв’язку з їхньою постійною підтримкою України.

Нагадаємо

На початку серпня Велика Британія посилила санкції проти росії: під обмеження потрапили 19 нових позицій. Йдеться про банки, компанії та "тіньовий флот".