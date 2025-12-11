Нет никакой уверенности, что в случае нападения РФ Великобритания сможет вести войну по крайней мере несколько недель. Об этом в комментарии ВВС сказал эксперт Королевского института объединенных служб (Rusi) Гамиш Манделл, сообщает УНН.

Детали

По его словам, пока нет достаточных доказательств того, что у Британии есть план ведения войны, которая продлится более нескольких недель.

Медицинские возможности ограничены. Процесс пополнения резервов происходит медленно. ... Британский план на случай массовых потерь, кажется, основан на том, что потерь не будет - отметил Манделл.

Издание указывает, что современное технологическое общество сильно зависит от сети подводных кабелей и трубопроводов, которые соединяют Великобританию с остальным миром, передавая данные, финансовые транзакции и энергию.

Широко распространено мнение, что тайные действия российских шпионских судов, таких как "Янтарь", имели целью обнаружить эти кабели для потенциального саботажа в условиях войны. Именно поэтому Королевский флот недавно инвестировал в флот подводных дронов, оснащенных встроенными датчиками - говорится в статье.

В то же время авторы отмечают, что западноевропейским заводам потребуется несколько лет, чтобы приблизиться к уровню массового производства оружия в РФ.

Напомним

По данным Politico, шквал атак президента США Дональда Трампа на Европейский Союз заставляет его лидеров столкнуться с немыслимым: будущим, в котором Америка больше не является их главным гарантом безопасности, а Европа должна организовать собственную оборону гораздо быстрее, чем кто-либо мог себе представить.

Великобритания и союзники будут защищать Атлантику от рф подводными дронами и ИИ