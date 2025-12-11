$42.180.11
49.090.07
ukenru
21:59 • 1276 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
18:59 • 8734 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
17:30 • 14450 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 16828 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 16281 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 17701 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 21192 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 19525 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 19266 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17597 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
публикации
Эксклюзивы
Великобритания не сможет вести длительную войну в случае нападения РФ - ВВС

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Королевском институте объединенных служб считают, что у Великобритании нет плана ведения войны, которая продлится более нескольких недель. В то же время европейским заводам понадобится несколько лет для достижения уровня массового производства оружия РФ.

Великобритания не сможет вести длительную войну в случае нападения РФ - ВВС

Нет никакой уверенности, что в случае нападения РФ Великобритания сможет вести войну по крайней мере несколько недель. Об этом в комментарии ВВС сказал эксперт Королевского института объединенных служб (Rusi) Гамиш Манделл, сообщает УНН.

Детали

По его словам, пока нет достаточных доказательств того, что у Британии есть план ведения войны, которая продлится более нескольких недель.

Медицинские возможности ограничены. Процесс пополнения резервов происходит медленно. ... Британский план на случай массовых потерь, кажется, основан на том, что потерь не будет

- отметил Манделл.

Издание указывает, что современное технологическое общество сильно зависит от сети подводных кабелей и трубопроводов, которые соединяют Великобританию с остальным миром, передавая данные, финансовые транзакции и энергию.

Широко распространено мнение, что тайные действия российских шпионских судов, таких как "Янтарь", имели целью обнаружить эти кабели для потенциального саботажа в условиях войны. Именно поэтому Королевский флот недавно инвестировал в флот подводных дронов, оснащенных встроенными датчиками

- говорится в статье.

В то же время авторы отмечают, что западноевропейским заводам потребуется несколько лет, чтобы приблизиться к уровню массового производства оружия в РФ.

Напомним

По данным Politico, шквал атак президента США Дональда Трампа на Европейский Союз заставляет его лидеров столкнуться с немыслимым: будущим, в котором Америка больше не является их главным гарантом безопасности, а Европа должна организовать собственную оборону гораздо быстрее, чем кто-либо мог себе представить.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Королевский флот
Европейский Союз
Великобритания
Соединённые Штаты