Британія не зможе вести тривалу війну у випадку нападу рф - ВВС
Київ • УНН
У Королівському інституті об'єднаних служб вважають, що Велика Британія не має плану ведення війни, яка триватиме більше кількох тижнів. Водночас європейським заводам знадобиться кілька років для досягнення рівня масового виробництва зброї рф.
Не існує жодної впевненості, що у випадку нападу рф Велика Британія зможе вести війну принаймні кілька тижнів. Про це у коментарі ВВС сказав експерт Королівського інституту об'єднаних служб (Rusi) Гаміш Манделл, повідомляє УНН.
За його словами, наразі немає достатніх доказів того, що Британія має план ведення війни, яка триватиме більше кількох тижнів.
Медичні можливості обмежені. Процес поповнення резервів відбувається повільно. ... Британський план на випадок масових втрат, здається, базується на тому, що втрат не буде
Видання вказує, що сучасне технологічне суспільство сильно залежить від мережі підводних кабелів і трубопроводів, які з'єднують Велику Британію з рештою світу, передаючи дані, фінансові транзакції та енергію.
Широко поширена думка, що таємні дії російських шпигунських суден, таких як "Янтар", мали на меті виявити ці кабелі для потенційного саботажу в умовах війни. Саме тому Королівський флот нещодавно інвестував у флот підводних дронів, оснащених вбудованими датчиками
Водночас автори зазначають, що західноєвропейським заводам потрібно кілька років, аби наблизитися до рівня масового виробництва зброї в рф.
