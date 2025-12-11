Британія не зможе вести тривалу війну у випадку нападу рф - ВВС

$42.180.11
49.090.07
ukenru
21:59 • 1502 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
18:59 • 9306 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
17:30 • 14726 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 17110 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 16493 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 17789 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 21281 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 19559 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 19294 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 27514 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 11244 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 22178 перегляди
Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника10 грудня, 15:26 • 15309 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 14389 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись17:55 • 11014 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись17:55 • 11094 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 14489 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 22288 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 27514 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 31439 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Юлія Свириденко
Ігор Коломойський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Китай
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 11329 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 16264 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 13372 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 20407 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 30784 перегляди
Британія не зможе вести тривалу війну у випадку нападу рф - ВВС

Київ • УНН

 • 88 перегляди

У Королівському інституті об'єднаних служб вважають, що Велика Британія не має плану ведення війни, яка триватиме більше кількох тижнів. Водночас європейським заводам знадобиться кілька років для досягнення рівня масового виробництва зброї рф.

Британія не зможе вести тривалу війну у випадку нападу рф - ВВС

Не існує жодної впевненості, що у випадку нападу рф Велика Британія зможе вести війну принаймні кілька тижнів. Про це у коментарі ВВС сказав експерт Королівського інституту об'єднаних служб (Rusi) Гаміш Манделл, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, наразі немає достатніх доказів того, що Британія має план ведення війни, яка триватиме більше кількох тижнів.

Медичні можливості обмежені. Процес поповнення резервів відбувається повільно. ... Британський план на випадок масових втрат, здається, базується на тому, що втрат не буде

- зазначив Манделл.

Видання вказує, що сучасне технологічне суспільство сильно залежить від мережі підводних кабелів і трубопроводів, які з'єднують Велику Британію з рештою світу, передаючи дані, фінансові транзакції та енергію.

Широко поширена думка, що таємні дії російських шпигунських суден, таких як "Янтар", мали на меті виявити ці кабелі для потенційного саботажу в умовах війни. Саме тому Королівський флот нещодавно інвестував у флот підводних дронів, оснащених вбудованими датчиками

 - йдеться у статті.

Водночас автори зазначають, що західноєвропейським заводам потрібно кілька років, аби наблизитися до рівня масового виробництва зброї в рф.

Нагадаємо

За даними Politico, шквал атак президента США Дональда Трампа на Європейський Союз змушує його лідерів зіткнутися з немислимим: майбутнім, у якому Америка більше не є їхнім головним гарантом безпеки, а Європа повинна організувати власну оборону набагато швидше, ніж хтось міг собі уявити.

Британія та союзники захищатимуть Атлантику від рф підводними дронами та ШІ08.12.25, 09:35 • 3444 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Королівський військово-морський флот
Європейський Союз
Велика Британія
Сполучені Штати Америки