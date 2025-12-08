Великобритания и союзники будут защищать Атлантику от рф подводными дронами и ИИ

Великобритания и ее союзники планируют защищать Атлантику от россии с помощью подводных дронов и искусственного интеллекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC и The Independent.

Детали

Британские военные планируют использовать подводные планеры, похожие на торпеду с крыльями. Они называются Fathom, изготовлены немецкой оборонной компанией Helsing и уже испытываются британским Королевским флотом. Также этот планер движется бесшумно, а его датчики постоянно собирают информацию.

В то же время Великобритания будет полагаться на проект "Атлантический бастион". Он будет предусматривать разработку и испытание самых современных технологий противолодочных сенсоров.

По словам представителей британского Минобороны, данный проект объединит корабли, подводные лодки, самолеты и беспилотные суда с помощью технологии акустического обнаружения на базе искусственного интеллекта.

Также он интегрирует их в цифровую сеть наведения — новаторскую сеть систем вооружения, которая позволяет быстрее принимать и выполнять решения на поле боя относительно наведения на вражеские цели, говорится в материале The Independent.

