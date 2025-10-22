Британский эсминец и вертолет впервые сопровождали военный корабль РФ в Ла-Манше в рамках операции НАТО
Киев • УНН
ВМС Великобритании задействовали эсминец HMS Duncan и вертолет Wildcat для 48-часовой операции по сопровождению российского эсминца "Вице-адмирал Кулаков" через Ла-Манш. Это первый случай, когда британский военный корабль действовал под прямым командованием НАТО в подобной миссии. Об этом заявили ВМС Британии, пишет УНН.
Подробности
По сообщению британских ВМС, корабль HMS Duncan, базирующийся в Портсмуте, был введен в эксплуатацию по распоряжению Объединенного командования ВМС НАТО для сопровождения российского эсминца во время движения через Северное море к острову Уэссан у побережья Франции.
Операция длилась 48 часов и включала авиационную поддержку от вертолета Wildcat из 815-й морской авиационной эскадрильи, обеспечивавшего наблюдение и контроль за российским кораблем.
В мероприятии также принимали участие ВВС Франции и Нидерландов, что подчеркивает координацию союзников в рамках широких мер безопасности в Северной Европе. Британские ВМС подчеркнули, что это первая миссия такого типа под прямым командованием НАТО, демонстрирующая готовность альянса реагировать на присутствие российских военных судов в стратегически важных водах.
