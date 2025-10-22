$41.740.01
Эксклюзив
16:59 • 1730 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
16:19 • 3796 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
15:19 • 9870 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 11990 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 19987 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 21353 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 13203 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 12030 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 10663 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 9372 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Британский эсминец и вертолет впервые сопровождали военный корабль РФ в Ла-Манше в рамках операции НАТО

Киев • УНН

 • 1264 просмотра

ВМС Великобритании задействовали эсминец HMS Duncan и вертолет Wildcat для 48-часовой операции по сопровождению российского эсминца "Вице-адмирал Кулаков" через Ла-Манш. Это первый случай, когда британский военный корабль действовал под прямым командованием НАТО в подобной миссии.

Британский эсминец и вертолет впервые сопровождали военный корабль РФ в Ла-Манше в рамках операции НАТО

ВМС Великобритании задействовали эсминец HMS Duncan и вертолет Wildcat для 48-часовой операции по сопровождению российского эсминца "Вице-адмирал Кулаков" через Ла-Манш. Это первый случай, когда британский военный корабль действовал под прямым командованием НАТО в подобной миссии. Об этом заявили ВМС Британии, пишет УНН.

Подробности

По сообщению британских ВМС, корабль HMS Duncan, базирующийся в Портсмуте, был введен в эксплуатацию по распоряжению Объединенного командования ВМС НАТО для сопровождения российского эсминца во время движения через Северное море к острову Уэссан у побережья Франции.

Операция длилась 48 часов и включала авиационную поддержку от вертолета Wildcat из 815-й морской авиационной эскадрильи, обеспечивавшего наблюдение и контроль за российским кораблем.

В мероприятии также принимали участие ВВС Франции и Нидерландов, что подчеркивает координацию союзников в рамках широких мер безопасности в Северной Европе. Британские ВМС подчеркнули, что это первая миссия такого типа под прямым командованием НАТО, демонстрирующая готовность альянса реагировать на присутствие российских военных судов в стратегически важных водах.

Британия отправила военных в Израиль для мониторинга перемирия в Газе по просьбе США21.10.25, 22:03 • 2948 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Израиль
Королевский флот
НАТО
Франция
Великобритания
Нидерланды
Соединённые Штаты