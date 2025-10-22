Британський есмінець та вертоліт вперше супроводжували військовий корабель рф у Ла-Манші в рамках операції НАТО
ВМС Великої Британії задіяли есмінець HMS Duncan та вертоліт Wildcat для 48-годинної операції з супроводу російського есмінця "Віцеадмірал Кулаков" через Ла-Манш. Це перший випадок, коли британський військовий корабель діяв під прямим командуванням НАТО у подібній місії. Про це заявили ВМС Британії, пише УНН.
Деталі
За повідомленням британських ВМС, корабель HMS Duncan, базований у Портсмуті, був уведений в експлуатацію за розпорядженням Об’єднаного командування ВМС НАТО для супроводу російського есмінця під час руху через Північне море до острова Ушан біля узбережжя Франції.
Операція тривала 48 годин і включала авіаційну підтримку від вертольота Wildcat з 815-ї морської авіаційної ескадрильї, що забезпечував спостереження та контроль за російським кораблем.
У заході також брали участь ВПС Франції та Нідерландів, що підкреслює координацію союзників у рамках широких заходів безпеки в Північній Європі. Британські ВМС наголосили, що це перша місія такого типу під прямим командуванням НАТО, демонструючи готовність альянсу реагувати на присутність російських військових суден у стратегічно важливих водах.
