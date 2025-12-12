Минобороны Британии создало новую Службу военной разведки

Министерство обороны Великобритании создало новую Службу военной разведки (MIS), которая впервые объединит все разведывательные подразделения и организации страны в рамках министерства. Об этом говорится на сайте правительства Британии, пишет УНН.

Отмечается, что новая объединенная Служба ускорит процесс сбора и обмена разведывательными данными в Министерстве обороны.

В соответствии с рекомендациями Стратегического обзора обороны, такой шаг впервые объединит все разведывательные подразделения и организации в рамках Минобороны, включая подразделения Королевского флота, Британских сухопутных сил и Королевских воздушных сил.

Это ускорит сбор, анализ и обмен информацией в вооруженных силах. Кроме этого, с целью еще большего повышения устойчивости обороны Великобритания создает новое подразделение контрразведки обороны (DCIU).

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что на фоне роста угроз его страна делает оборонную разведку интеллектуальнее.

С ростом угроз мы делаем оборонную разведку умнее. Это правительство выполняет рекомендации, изложенные в Стратегическом обзоре обороны, ставит Британию на передовую военных инноваций. Для разведки это означает передовые технологии, более четкие структуры и более быстрый поток данных. Это дает нам более четкое понимание того, что наши противники могут сделать дальше, чтобы мы защищали наши силы, защищали критическую инфраструктуру