Эксклюзив
11:47 • 12135 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 12340 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 14204 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 15149 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 19221 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 26561 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 38627 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 46581 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 38096 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 36323 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Минобороны Британии создало новую Службу военной разведки

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Министерство обороны Великобритании создало новую Службу военной разведки (MIS), которая объединит все разведывательные подразделения страны. Это ускорит сбор и обмен данными для противодействия растущим угрозам.

Минобороны Британии создало новую Службу военной разведки

Министерство обороны Великобритании создало новую Службу военной разведки (MIS), которая впервые объединит все разведывательные подразделения и организации страны в рамках министерства. Об этом говорится на сайте правительства Британии, пишет УНН.

Военная разведка Великобритании станет эффективнее, быстрее и лучше способной предвидеть будущие угрозы, поскольку министерство обороны запускает новую Службу военной разведки (МИС)

- говорится в сообщении.

Отмечается, что новая объединенная Служба ускорит процесс сбора и обмена разведывательными данными в Министерстве обороны.

Эта масштабная перестройка разведывательных организаций Министерства обороны происходит на фоне растущих угроз для Великобритании и позволит Британии опережать враждебные государства и террористов

- отметили в Минобороны.

В соответствии с рекомендациями Стратегического обзора обороны, такой шаг впервые объединит все разведывательные подразделения и организации в рамках Минобороны, включая подразделения Королевского флота, Британских сухопутных сил и Королевских воздушных сил.

Это ускорит сбор, анализ и обмен информацией в вооруженных силах. Кроме этого, с целью еще большего повышения устойчивости обороны Великобритания создает новое подразделение контрразведки обороны (DCIU). 

Британия расширила санкции против РФ: добавлены пропагандисты Дугин, Звинчук и пять организаций10.12.25, 06:28 • 4150 просмотров

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что на фоне роста угроз его страна делает оборонную разведку интеллектуальнее.

С ростом угроз мы делаем оборонную разведку умнее. Это правительство выполняет рекомендации, изложенные в Стратегическом обзоре обороны, ставит Британию на передовую военных инноваций. Для разведки это означает передовые технологии, более четкие структуры и более быстрый поток данных. Это дает нам более четкое понимание того, что наши противники могут сделать дальше, чтобы мы защищали наши силы, защищали критическую инфраструктуру

- сказал Джон Хили.

Напомним

Датская служба оборонной разведки впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности страны, отмечая, что США ставят на первое место собственные интересы и посягают на Гренландию. Россия и Китай по-прежнему рассматриваются как основные риски для Дании.

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Королевские военно-воздушные силы
Джон Хили
Королевский флот
Великобритания