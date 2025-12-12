Минобороны Британии создало новую Службу военной разведки
Киев • УНН
Министерство обороны Великобритании создало новую Службу военной разведки (MIS), которая объединит все разведывательные подразделения страны. Это ускорит сбор и обмен данными для противодействия растущим угрозам.
Министерство обороны Великобритании создало новую Службу военной разведки (MIS), которая впервые объединит все разведывательные подразделения и организации страны в рамках министерства. Об этом говорится на сайте правительства Британии, пишет УНН.
Военная разведка Великобритании станет эффективнее, быстрее и лучше способной предвидеть будущие угрозы, поскольку министерство обороны запускает новую Службу военной разведки (МИС)
Отмечается, что новая объединенная Служба ускорит процесс сбора и обмена разведывательными данными в Министерстве обороны.
Эта масштабная перестройка разведывательных организаций Министерства обороны происходит на фоне растущих угроз для Великобритании и позволит Британии опережать враждебные государства и террористов
В соответствии с рекомендациями Стратегического обзора обороны, такой шаг впервые объединит все разведывательные подразделения и организации в рамках Минобороны, включая подразделения Королевского флота, Британских сухопутных сил и Королевских воздушных сил.
Это ускорит сбор, анализ и обмен информацией в вооруженных силах. Кроме этого, с целью еще большего повышения устойчивости обороны Великобритания создает новое подразделение контрразведки обороны (DCIU).
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что на фоне роста угроз его страна делает оборонную разведку интеллектуальнее.
С ростом угроз мы делаем оборонную разведку умнее. Это правительство выполняет рекомендации, изложенные в Стратегическом обзоре обороны, ставит Британию на передовую военных инноваций. Для разведки это означает передовые технологии, более четкие структуры и более быстрый поток данных. Это дает нам более четкое понимание того, что наши противники могут сделать дальше, чтобы мы защищали наши силы, защищали критическую инфраструктуру
Напомним
Датская служба оборонной разведки впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности страны, отмечая, что США ставят на первое место собственные интересы и посягают на Гренландию. Россия и Китай по-прежнему рассматриваются как основные риски для Дании.