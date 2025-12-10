Британия расширила санкции против РФ: добавлены пропагандисты Дугин, Звинчук и пять организаций

$42.070.01
49.020.03
ukenru
9 декабря, 20:28 • 10380 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 20306 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 32049 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20 • 23104 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 17943 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 39855 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 33118 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 25005 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 30243 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 55990 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
99%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Есть три документа по завершению войны - Зеленский9 декабря, 19:09 • 11508 просмотра
Boeing увеличивает отрыв от Airbus благодаря рекордным заказам на 777X на фоне проблем конкурента9 декабря, 19:25 • 4470 просмотра
На войне погиб скрипач Хора Веревки и звукорежиссер театра "Берегиня" Валерий Литвин9 декабря, 20:03 • 4000 просмотра
Глава Меджлиса Чубаров отреагировал на заявление Трампа о «омываемом четырьмя океанами» Крыме9 декабря, 21:41 • 7528 просмотра
"Три камня преткновения": WSJ узнала, о чем не смогли договориться Украина и США во время "мирных переговоров"23:00 • 6036 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 39866 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 35856 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 55996 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 19117 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 68210 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Барак Обама
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Финляндия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 11478 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 29274 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 30177 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 66575 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 71997 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
R-360 Нептун
Серия Airbus A320

Британия расширила санкции против РФ: добавлены пропагандисты Дугин, Звинчук и пять организаций

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Великобритания расширила санкционный список, включив в него два физических и пять юридических лиц. Ограничения применены против российского идеолога Александра Дугина, блогера Михаила Звинчука и связанных с ними организаций.

Британия расширила санкции против РФ: добавлены пропагандисты Дугин, Звинчук и пять организаций

Великобритания расширила санкционный список против россиян, добавив туда два физических и пять юридических лиц. Об этом сообщается на сайте правительства Королевства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что ограничения применили против российского идеолога Александра Дугина и блогера Михаила Звинчука.

Кроме того, под санкции попали основанные Дугиным "Центр геополитических исследований и информационных ресурсов", "Фонд защиты прав граждан России за рубежом", организации Golos и Euromore, зарегистрированные в Брюсселе, а также проект "Рыбарь".

Несоблюдение законодательства Великобритании о финансовых санкциях или попытка обойти его положения может быть уголовным преступлением

- говорится в сообщении.

Напомним

На прошлой неделе Великобритания ввела санкции против российского военного разведывательного управления ГРУ и вызвала посла РФ после того, как расследование пришло к выводу, что диктатор Владимир Путин был ответственным за атаку с использованием нервно-паралитического вещества на британской земле в 2018 году.

Великобритания и союзники будут защищать Атлантику от рф подводными дронами и ИИ08.12.25, 09:35 • 3408 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Блогеры
Великобритания