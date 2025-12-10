Британия расширила санкции против РФ: добавлены пропагандисты Дугин, Звинчук и пять организаций

Великобритания расширила санкционный список против россиян, добавив туда два физических и пять юридических лиц. Об этом сообщается на сайте правительства Королевства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что ограничения применили против российского идеолога Александра Дугина и блогера Михаила Звинчука.

Кроме того, под санкции попали основанные Дугиным "Центр геополитических исследований и информационных ресурсов", "Фонд защиты прав граждан России за рубежом", организации Golos и Euromore, зарегистрированные в Брюсселе, а также проект "Рыбарь".

Несоблюдение законодательства Великобритании о финансовых санкциях или попытка обойти его положения может быть уголовным преступлением - говорится в сообщении.

Напомним

На прошлой неделе Великобритания ввела санкции против российского военного разведывательного управления ГРУ и вызвала посла РФ после того, как расследование пришло к выводу, что диктатор Владимир Путин был ответственным за атаку с использованием нервно-паралитического вещества на британской земле в 2018 году.

