Британія розширила санкції проти рф: додано пропагандистів дугіна, звінчука та п'ять організацій
Київ • УНН
Велика Британія розширила санкційний список, включивши до нього дві фізичні та п'ять юридичних осіб. Обмеження застосовано проти російського ідеолога олександра дугіна, блогера михайла звінчука та пов'язаних з ними організацій.
Велика Британія розширила санкційний список проти росіян, додавши туди дві фізичні та п'ять юридичних осіб. Про це повідомляється на сайті уряду Королівства, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що обмеження застосували проти російського ідеолога олександра дугіна та блогера михайла звінчука.
Крім того, під санкції потрапив засновані дугіним "Центр геополитических исследований и информационных ресурсов", "Фонд защиты прав граждан россии за рубежом", організації Golos і Euromore, зареєстровані у Брюсселі, а також проєкт "Рыбарь".
Недотримання законодавства Великої Британії про фінансові санкції або спроба обійти його положення може бути кримінальним злочином
Нагадаємо
Минулого тижня Велика Британія запровадила санкції проти російського військового розвідувального управління ГРУ та викликала посла рф після того, як розслідування дійшло висновку, що диктатор володимир путін був відповідальним за атаку з використанням нервово-паралітичної речовини на британській землі у 2018 році.
