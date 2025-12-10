Британія розширила санкції проти рф: додано пропагандистів дугіна, звінчука та п'ять організацій

$42.070.01
9 грудня, 20:28 • 10281 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 20019 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 22886 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 17754 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 39559 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 32970 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 24963 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 30212 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 38914 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 55879 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Є три документи щодо завершення війни - Зеленський9 грудня, 19:09 • 11415 перегляди
Boeing збільшує відрив від Airbus завдяки рекордним замовленням на 777X на тлі проблем конкурента9 грудня, 19:25 • 4324 перегляди
На війні загинув скрипаль Хору Верьовки та звукорежисер театру "Берегиня" Валерій Литвин9 грудня, 20:03 • 3850 перегляди
Голова Меджлісу Чубаров відреагував на заяву Трампа про "омиваний чотирма океанами" Крим9 грудня, 21:41 • 7320 перегляди
"Три камені спотикання": WSJ дізналося, про що не змогли домовитися Україна та США під час "мирних переговорів"23:00 • 5840 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 39559 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 35749 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 38914 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 55879 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 68138 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Барак Обама
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Фінляндія
Державний кордон України
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 11436 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 29227 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 30145 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 66543 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 71965 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Нептун (крилата ракета)
Airbus A320 серії

Британія розширила санкції проти рф: додано пропагандистів дугіна, звінчука та п'ять організацій

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Велика Британія розширила санкційний список, включивши до нього дві фізичні та п'ять юридичних осіб. Обмеження застосовано проти російського ідеолога олександра дугіна, блогера михайла звінчука та пов'язаних з ними організацій.

Британія розширила санкції проти рф: додано пропагандистів дугіна, звінчука та п'ять організацій

Велика Британія розширила санкційний список проти росіян, додавши туди дві фізичні та п'ять юридичних осіб. Про це повідомляється на сайті уряду Королівства, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що обмеження застосували проти російського ідеолога олександра дугіна та блогера михайла звінчука.

Крім того, під санкції потрапив засновані дугіним "Центр геополитических исследований и информационных ресурсов", "Фонд защиты прав граждан россии за рубежом", організації Golos і Euromore, зареєстровані у Брюсселі, а також проєкт "Рыбарь".

Недотримання законодавства Великої Британії про фінансові санкції або спроба обійти його положення може бути кримінальним злочином

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Минулого тижня Велика Британія запровадила санкції проти російського військового розвідувального управління ГРУ та викликала посла рф після того, як розслідування дійшло висновку, що диктатор володимир путін був відповідальним за атаку з використанням нервово-паралітичної речовини на британській землі у 2018 році.

Британія та союзники захищатимуть Атлантику від рф підводними дронами та ШІ08.12.25, 09:35 • 3408 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Блогери
Велика Британія