Міноборони Британії створило нову Службу військової розвідки

Міністерство оборони Великої Британії створило нову Службу військової розвідки (MIS), яка вперше об'єднає усі розвідувальні підрозділи та організації країни в рамках міністерства. Про це йдеться на сайті уряду Британії, пише УНН.

Зазначається, що нова об'єднана Служба пришвидшить процес збору та обміну розвідувальними даними у Міністерстві оборони.

Відповідно до рекомендацій Стратегічного огляду оборони, такий крок вперше об'єднає усі розвідувальні підрозділи та організації в рамках Міноборони, включно з підрозділами Королівського флоту, Британських сухопутних сил та Королівських повітряних сил.

Це прискорить збір, аналіз та обмін інформацією у збройних силах. Окрім цього, з метою ще більшого підвищення стійкості оборони Велика Британія утворює новий підрозділ контррозвідки оборони (DCIU).

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що на тлі зростання загроз його країна робить оборонну розвідку інтелектуальнішою.

Зі зростанням загроз ми робимо оборонну розвідку розумнішою. Цей уряд виконує рекомендації, викладені в Стратегічному огляді оборони, ставить Британію на передову військових інновацій. Для розвідки це означає передові технології, чіткіші структури та швидший потік даних. Це дає нам чіткіше розуміння того, що наші супротивники можуть зробити далі, щоб ми захищали наші сили, захищали критичну інфраструктуру