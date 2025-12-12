$42.270.01
Міноборони Британії створило нову Службу військової розвідки

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Міністерство оборони Великої Британії створило нову Службу військової розвідки (MIS), яка об'єднає всі розвідувальні підрозділи країни. Це прискорить збір та обмін даними для протидії зростаючим загрозам.

Міноборони Британії створило нову Службу військової розвідки

Міністерство оборони Великої Британії створило нову Службу військової розвідки (MIS), яка вперше об'єднає усі розвідувальні підрозділи та організації країни в рамках міністерства. Про це йдеться на сайті уряду Британії, пише УНН.

Військова розвідка Великої Британії стане ефективнішою, швидшою та краще здатною передбачати майбутні загрози, оскільки міністерство оборони запускає нову Службу військової розвідки(МІS)

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нова об'єднана Служба пришвидшить процес збору та обміну розвідувальними даними у Міністерстві оборони.

Ця масштабна перебудова розвідувальних організацій Міністерства оборони відбувається на тлі зростаючих загроз для Великої Британії та дозволить Британії випереджати ворожі держави та терористів

- зазначили у Міноборони.

Відповідно до рекомендацій Стратегічного огляду оборони, такий крок вперше об'єднає усі розвідувальні підрозділи та організації в рамках Міноборони, включно з підрозділами Королівського флоту, Британських сухопутних сил та Королівських повітряних сил.

Це прискорить збір, аналіз та обмін інформацією у збройних силах. Окрім цього, з метою ще більшого підвищення стійкості оборони Велика Британія утворює новий підрозділ контррозвідки оборони (DCIU). 

Британія розширила санкції проти рф: додано пропагандистів дугіна, звінчука та п'ять організацій10.12.25, 06:28 • 4148 переглядiв

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що на тлі зростання загроз його країна робить оборонну розвідку інтелектуальнішою.

Зі зростанням загроз ми робимо оборонну розвідку розумнішою. Цей уряд виконує рекомендації, викладені в Стратегічному огляді оборони, ставить Британію на передову військових інновацій. Для розвідки це означає передові технології, чіткіші структури та швидший потік даних. Це дає нам чіткіше розуміння того, що наші супротивники можуть зробити далі, щоб ми захищали наші сили, захищали критичну інфраструктуру

- сказав Джон Гілі.

Нагадаємо

Данська служба оборонної розвідки вперше назвала США потенційною загрозою безпеці країни, зазначаючи, що США ставлять на перше місце власні інтереси та зазіхають на Гренландію. росія та Китай, як і раніше, розглядаються як основні ризики для Данії.

Ольга Розгон

