Британский флот месяц следил за фрегатом рф и судами "теневого флота". российский фрегат следовал из Атлантического океана в Северное море. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон будет "еще жестче" преследовать российский "теневой флот".

Королевский флот Великобритании в течение месяца ежедневно следил за российским фрегатом у британских берегов. российский корабль направлялся из Атлантического океана в Северное море после угроз Великобритании конфисковать нефтяные танкеры "теневого флота". Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, в апреле российский фрегат "Адмирал Григорович" сопровождал шесть судов, связанных с российским "теневым флотом". На три из этих кораблей были наложены экономические санкции.

Еще один российский фрегат, "Адмирал Касатонов", в конце апреля прошел через Ла-Манш, сопровождая два торговых судна, которые, как считается, направлялись в сирийский город Тартус. Одно из них, "Спарта", связывают с перевозкой оружия, говорится в публикации.

Министр обороны Джон Хили месяц назад заявил, что британский флот сопровождал три российские подводные лодки во время их месячного рейса над трубопроводами и кабелями вблизи британских вод, которые, вероятно, шпионили за инфраструктурой под водой.

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон будет "еще жестче" преследовать российский "теневой флот", чтобы защитить страну и лишить "военную машину Владимира Путина грязных доходов, которые финансируют его варварскую кампанию в Украине".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости блокировки "теневого флота" россии для усиления давления. Под санкции уже попали сотни субъектов, включая 48 судов "теневого флота" и "Транснефть".

