В Британии состоялся первый полет автономного военного вертолета
Киев • УНН
Британский Королевский флот сообщил, что его первый полноразмерный автономный вертолет, предназначенный для отслеживания подводных лодок и выполнения других рискованных миссий в условиях растущей напряженности в Северной Атлантике, совершил свой первый полет, пишет УНН.
Детали
Автономный вертолет под названием Proteus успешно завершил короткий тестовый полет.
Разработанный в рамках программы стоимостью 60 млн фунтов (около $80,4 млн), он имел ключевое значение для защиты Великобритании и союзников по НАТО от "меняющихся угроз" в Северной Атлантике.
Военно-морские силы заявили, что Proteus предназначен для противолодочной войны, морского патрулирования и отслеживания подводных судов.
"Proteus – кардинальное изменение в том, как морская авиация может обеспечить устойчивость, адаптивность и дальность действия, выполняя скучные, грязные и опасные миссии в сложных условиях, не подвергая риску операторов-людей", – сказал Найджел Колман, управляющий директор Leonardo Helicopters.
