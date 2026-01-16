У Британії відбувся перший політ автономного військового гелікоптера
Британський Королівський флот повідомив про перший політ повнорозмірного автономного вертольота Proteus. Він призначений для відстеження підводних човнів та інших ризикованих місій.
Британський Королівський флот повідомив, що його перший повнорозмірний автономний вертоліт, призначений для відстеження підводних човнів і виконання інших ризикованих місій в умовах зростаючої напруженості в Північній Атлантиці, здійснив свій перший політ, пише УНН.
Автономний вертоліт під назвою Proteus успішно завершив короткий тестовий політ.
Розроблений в рамках програми вартістю 60 млн фунтів (близько $80,4 млн), він мав ключове значення для захисту Великої Британії та союзників по НАТО від "змінюваних загроз" в Північній Атлантиці.
Військово-морські сили заявили, що Proteus призначений для протичовнової війни, морського патрулювання та відстеження підводних суден.
"Proteus – кардинальна зміна в тому, як морська авіація може забезпечити стійкість, адаптивність і дальність дії, виконуючи нудні, брудні і небезпечні місії в складних умовах, не піддаючи ризику операторів-людей", – сказав Найджел Колман, керівний директор Leonardo Helicopters.
