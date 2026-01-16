У Британії відбувся перший політ автономного військового гелікоптера

$43.180.08
13:20 • 10319 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 26933 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 25550 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 24607 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 24094 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 23207 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 32182 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 36624 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 27300 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 37493 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу16 січня, 07:17 • 35250 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки16 січня, 07:54 • 26741 перегляди
НАБУ перетворилось на дешеве PR-агентство - Тимошенко в суді16 січня, 08:07 • 13815 перегляди
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду16 січня, 09:54 • 24721 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 14597 перегляди
Публікації
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00 • 2346 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 42992 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 74702 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 92737 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 101856 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Юлія Тимошенко
Петр Павел
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Італія
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 14700 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 22644 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 34387 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 55291 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 88845 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
TikTok

У Британії відбувся перший політ автономного військового гелікоптера

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Британський Королівський флот повідомив про перший політ повнорозмірного автономного вертольота Proteus. Він призначений для відстеження підводних човнів та інших ризикованих місій.

У Британії відбувся перший політ автономного військового гелікоптера

Британський Королівський флот повідомив, що його перший повнорозмірний автономний вертоліт, призначений для відстеження підводних човнів і виконання інших ризикованих місій в умовах зростаючої напруженості в Північній Атлантиці, здійснив свій перший політ, пише УНН.

Деталі

Автономний вертоліт під назвою Proteus успішно завершив короткий тестовий політ.

Розроблений в рамках програми вартістю 60 млн фунтів (близько $80,4 млн), він мав ключове значення для захисту Великої Британії та союзників по НАТО від "змінюваних загроз" в Північній Атлантиці.

Військово-морські сили заявили, що Proteus призначений для протичовнової війни, морського патрулювання та відстеження підводних суден.

"Proteus – кардинальна зміна в тому, як морська авіація може забезпечити стійкість, адаптивність і дальність дії, виконуючи нудні, брудні і небезпечні місії в складних умовах, не піддаючи ризику операторів-людей", – сказав Найджел Колман, керівний директор Leonardo Helicopters.

Під час параду в Пекіні буде показано секретну лазерну зброю Китаю – The Sun03.09.25, 00:59 • 5843 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Королівський військово-морський флот
НАТО
Велика Британія