Британський Королівський флот повідомив, що його перший повнорозмірний автономний вертоліт, призначений для відстеження підводних човнів і виконання інших ризикованих місій в умовах зростаючої напруженості в Північній Атлантиці, здійснив свій перший політ, пише УНН.

Деталі

Автономний вертоліт під назвою Proteus успішно завершив короткий тестовий політ.

Розроблений в рамках програми вартістю 60 млн фунтів (близько $80,4 млн), він мав ключове значення для захисту Великої Британії та союзників по НАТО від "змінюваних загроз" в Північній Атлантиці.

Військово-морські сили заявили, що Proteus призначений для протичовнової війни, морського патрулювання та відстеження підводних суден.

"Proteus – кардинальна зміна в тому, як морська авіація може забезпечити стійкість, адаптивність і дальність дії, виконуючи нудні, брудні і небезпечні місії в складних умовах, не піддаючи ризику операторів-людей", – сказав Найджел Колман, керівний директор Leonardo Helicopters.

Під час параду в Пекіні буде показано секретну лазерну зброю Китаю – The Sun