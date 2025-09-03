Під час параду в Пекіні буде показано секретну лазерну зброю Китаю – The Sun

$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 вересня, 11:50 • 44899 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 74221 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 115826 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 130943 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 71381 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 134252 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 49053 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 87080 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53503 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108459 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 219295 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 219194 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 208706 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 205352 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 200092 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 44900 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 115827 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 130944 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 77156 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 134252 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 9454 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 24345 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 27675 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 42245 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 87080 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Залізний купол
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор

Під час параду в Пекіні буде показано секретну лазерну зброю Китаю – The Sun

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Китайська влада продемонструє секретну лазерну зброю на військовому параді 3 вересня, що стане проявом сили Пекіна над Заходом. На параді будуть присутні світові лідери, включаючи володимира путіна та Кім Чен Ина.

Під час параду в Пекіні буде показано секретну лазерну зброю Китаю – The Sun

Комуністична влада Китаю продемонструє секретну лазерну зброю під час військового параду 3 вересня. Це буде проявом сили Пекіна над Заходом, передає УНН з посиланням на The Sun.

Деталі

Зазначається, що військовий парад у столиці Китайської народної республіки є важливою подією з огляду на те, які світові лідери там будуть. В першу чергу це російський диктатор володимир путін, який веде війну проти України. По-друге, це лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, який надає зброю та військових росії.

Єдиним лідером країни Європейського Союзу, який буде присутній на параді, є Роберт Фіцо, прем’єр Словаччини.

Китаю потрібен парад для того, щоб показати свою військову перевагу над НАТО. Оборонний бюджет Пекіна за фінансовими обсягами є другим у світі – після США. Це 254 мільярди доларів на рік.

Парад присвячений 80-річчю завершення Другої світової війни та капітуляції Японії. Дату 3 вересня як офіційну було встановлено у 2014 році Пекіном з причин ідеології та пропаганди, щоб показати, що китайський внесок у перемогу був більшим за американський.

Минулого разу великий парад у Пекіні було проведено у 2015 році, коли було 70-річчя завершення Другої світової.

Китайські політики заявили, що буде показано зразки техніки, яка ще не демонструвалася публічно. Це стосується в тому числі й оборонних технологій, пов’язаних з лазерами та дронами.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що росія та Китай швидко розширюють свої збройні сили, виробляючи зброю неймовірними темпами. Він закликав збільшити виробництво артилерійських снарядів та іншої військової техніки в Європі.

Китай готує гігантський парад із гіперзвуковою зброєю та тисячами військових до Дня закінчення Другої світової20.08.25, 13:40 • 4110 переглядiв

Єгор Брайлян

Новини СвітуТехнології
Володимир Путін
Кім Чен Ин
Пекін
Північна Корея
Китай
Україна