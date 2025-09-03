Під час параду в Пекіні буде показано секретну лазерну зброю Китаю – The Sun
Київ • УНН
Китайська влада продемонструє секретну лазерну зброю на військовому параді 3 вересня, що стане проявом сили Пекіна над Заходом. На параді будуть присутні світові лідери, включаючи володимира путіна та Кім Чен Ина.
Комуністична влада Китаю продемонструє секретну лазерну зброю під час військового параду 3 вересня. Це буде проявом сили Пекіна над Заходом, передає УНН з посиланням на The Sun.
Деталі
Зазначається, що військовий парад у столиці Китайської народної республіки є важливою подією з огляду на те, які світові лідери там будуть. В першу чергу це російський диктатор володимир путін, який веде війну проти України. По-друге, це лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, який надає зброю та військових росії.
Єдиним лідером країни Європейського Союзу, який буде присутній на параді, є Роберт Фіцо, прем’єр Словаччини.
Китаю потрібен парад для того, щоб показати свою військову перевагу над НАТО. Оборонний бюджет Пекіна за фінансовими обсягами є другим у світі – після США. Це 254 мільярди доларів на рік.
Парад присвячений 80-річчю завершення Другої світової війни та капітуляції Японії. Дату 3 вересня як офіційну було встановлено у 2014 році Пекіном з причин ідеології та пропаганди, щоб показати, що китайський внесок у перемогу був більшим за американський.
Минулого разу великий парад у Пекіні було проведено у 2015 році, коли було 70-річчя завершення Другої світової.
Китайські політики заявили, що буде показано зразки техніки, яка ще не демонструвалася публічно. Це стосується в тому числі й оборонних технологій, пов’язаних з лазерами та дронами.
Нагадаємо
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що росія та Китай швидко розширюють свої збройні сили, виробляючи зброю неймовірними темпами. Він закликав збільшити виробництво артилерійських снарядів та іншої військової техніки в Європі.
Китай готує гігантський парад із гіперзвуковою зброєю та тисячами військових до Дня закінчення Другої світової20.08.25, 13:40 • 4110 переглядiв