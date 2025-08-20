Китай готує гігантський парад із гіперзвуковою зброєю та тисячами військових до Дня закінчення Другої світової

У серці Пекіна наступного місяця пройде масштабний військовий парад на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни. Китай мобілізує десятки тисяч солдатів і продемонструє новітню зброю, включно з високоточними ракетами та гіперзвуковими системами.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Наступного місяця Пекін стане ареною грандіозного військового шоу: Китай планує провести парад на честь 80-річчя капітуляції Японії у вересні 1945 року. Масштабна демонстрація сили Народно-визвольної армії об’єднає десятки тисяч військових, сотні літаків, включно з винищувачами та бомбардувальниками, а також новітні види озброєння, здатні рухатися зі швидкістю, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку.

(Зброя та обладнання, – ред.) повною мірою продемонструють стійку здатність наших військових адаптуватися до технологічного прогресу, змін у моделях ведення війни та перемагати в майбутніх війнах – заявив заступник директора військового параду Ву Цзеке.

Парад представить нові зразки озброєння, включно з протикорабельними ракетами та гіперзвуковими системами, а також танки, літаки раннього радіолокаційного спостереження та вантажівки для боротьби з безпілотниками.

Церемонія "День Перемоги", яка триватиме близько 70 хвилин 3 вересня, відбудеться на площі Тяньаньмень під оглядом голови Китаю Сі Цзіньпіна. На параді очікують і іноземних високопосадовців, але конкретний перелік гостей поки не розкривається.

Минулого разу у 2015 році на заході були присутні, зокрема, володимир путін та колишні західні лідери, тоді як прем’єр Японії Сіндзо Абе відмовився від участі.

Підготовка до параду вже практично завершена: влада посилила безпеку у центрі Пекіна, перенаправила дороги, закрила торгові центри та офісні будівлі.

Влітку відбулися масштабні репетиції за участю десятків тисяч військових та поліцейських. Аналітики відзначають, що демонстрація новітньої зброї Китаєм спостерігається на тлі занепокоєння сусідів та західних країн щодо регіональної безпеки і потенційного посилення військової присутності Пекіна у майбутньому.

