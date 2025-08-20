Китай готує гігантський парад із гіперзвуковою зброєю та тисячами військових до Дня закінчення Другої світової

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Ексклюзив
11:22 • 2782 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 6730 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 16219 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 14806 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 73040 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 31393 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 32941 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 33333 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 150987 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 131322 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.7м/с
35%
746мм
Популярнi новини
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу20 серпня, 02:03 • 28590 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь20 серпня, 02:28 • 39116 перегляди
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомоPhoto20 серпня, 02:29 • 29910 перегляди
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"20 серпня, 02:53 • 32556 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 19294 перегляди
Публікації
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 2840 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 16258 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 73144 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 151053 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 131378 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Емманюель Макрон
Ігор Гарбарук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 12572 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 19658 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 33622 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 67858 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 130796 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Гривня
Нафта
Лікарські засоби

Китай готує гігантський парад із гіперзвуковою зброєю та тисячами військових до Дня закінчення Другої світової

Київ • УНН

 • 1192 перегляди

Китай проведе масштабний військовий парад у Пекіні на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни. Будуть представлені новітні види озброєння, включаючи гіперзвукові системи та високоточні ракети.

Китай готує гігантський парад із гіперзвуковою зброєю та тисячами військових до Дня закінчення Другої світової

У серці Пекіна наступного місяця пройде масштабний військовий парад на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни. Китай мобілізує десятки тисяч солдатів і продемонструє новітню зброю, включно з високоточними ракетами та гіперзвуковими системами.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Наступного місяця Пекін стане ареною грандіозного військового шоу: Китай планує провести парад на честь 80-річчя капітуляції Японії у вересні 1945 року. Масштабна демонстрація сили Народно-визвольної армії об’єднає десятки тисяч військових, сотні літаків, включно з винищувачами та бомбардувальниками, а також новітні види озброєння, здатні рухатися зі швидкістю, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку.

(Зброя та обладнання, – ред.) повною мірою продемонструють стійку здатність наших військових адаптуватися до технологічного прогресу, змін у моделях ведення війни та перемагати в майбутніх війнах

– заявив заступник директора військового параду Ву Цзеке.

Парад представить нові зразки озброєння, включно з протикорабельними ракетами та гіперзвуковими системами, а також танки, літаки раннього радіолокаційного спостереження та вантажівки для боротьби з безпілотниками.

Церемонія "День Перемоги", яка триватиме близько 70 хвилин 3 вересня, відбудеться на площі Тяньаньмень під оглядом голови Китаю Сі Цзіньпіна. На параді очікують і іноземних високопосадовців, але конкретний перелік гостей поки не розкривається.

Минулого разу у 2015 році на заході були присутні, зокрема, володимир путін та колишні західні лідери, тоді як прем’єр Японії Сіндзо Абе відмовився від участі.

Підготовка до параду вже практично завершена: влада посилила безпеку у центрі Пекіна, перенаправила дороги, закрила торгові центри та офісні будівлі.

Влітку відбулися масштабні репетиції за участю десятків тисяч військових та поліцейських. Аналітики відзначають, що демонстрація новітньої зброї Китаєм спостерігається на тлі занепокоєння сусідів та західних країн щодо регіональної безпеки і потенційного посилення військової присутності Пекіна у майбутньому.

Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС12.08.25, 17:20 • 28669 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Друга світова війна
Володимир Путін
Reuters
Пекін
Сі Цзіньпін
Китай
Японія
Безпілотний літальний апарат