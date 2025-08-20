Китай готовит гигантский парад с гиперзвуковым оружием и тысячами военных ко Дню окончания Второй мировой
Китай проведет масштабный военный парад в Пекине в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Будут представлены новейшие виды вооружения, включая гиперзвуковые системы и высокоточные ракеты.
В сердце Пекина в следующем месяце пройдет масштабный военный парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Китай мобилизует десятки тысяч солдат и продемонстрирует новейшее оружие, включая высокоточные ракеты и гиперзвуковые системы.
Детали
В следующем месяце Пекин станет ареной грандиозного военного шоу: Китай планирует провести парад в честь 80-летия капитуляции Японии в сентябре 1945 года. Масштабная демонстрация силы Народно-освободительной армии объединит десятки тысяч военных, сотни самолетов, включая истребители и бомбардировщики, а также новейшие виды вооружения, способные двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.
(Оружие и оборудование, – ред.) в полной мере продемонстрируют устойчивую способность наших военных адаптироваться к технологическому прогрессу, изменениям в моделях ведения войны и побеждать в будущих войнах
Парад представит новые образцы вооружения, включая противокорабельные ракеты и гиперзвуковые системы, а также танки, самолеты раннего радиолокационного наблюдения и грузовики для борьбы с беспилотниками.
Церемония "День Победы", которая продлится около 70 минут 3 сентября, состоится на площади Тяньаньмэнь под осмотром председателя Китая Си Цзиньпина. На параде ожидаются и иностранные высокопоставленные лица, но конкретный перечень гостей пока не раскрывается.
В прошлый раз в 2015 году на мероприятии присутствовали, в частности, владимир путин и бывшие западные лидеры, тогда как премьер Японии Синдзо Абэ отказался от участия.
Подготовка к параду уже практически завершена: власти усилили безопасность в центре Пекина, перенаправили дороги, закрыли торговые центры и офисные здания.
Летом состоялись масштабные репетиции с участием десятков тысяч военных и полицейских. Аналитики отмечают, что демонстрация новейшего оружия Китаем наблюдается на фоне беспокойства соседей и западных стран относительно региональной безопасности и потенциального усиления военного присутствия Пекина в будущем.
