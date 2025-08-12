Китай отреагировал на встречу Трампа и путина без Украины и ЕС

Китай заявил, что надеется, что все, кто заинтересован в вопросе, будут играть роль в мирных переговорах относительно войны рф против Украины, на фоне того, как президент США Дональд Трамп готовится к саммиту с главой кремля владимиром путиным на Аляске в пятницу, 15 августа, сообщил во вторник на брифинге спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, пишет УНН.

Детали

На ежедневном брифинге для прессы во вторник, 12 августа, представителя МИД КНР Линь Цзяня спросили о решении Трампа и путина провести саммит без приглашения представителей Украины или ЕС.

"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и рад видеть, что россия и США поддерживают контакт, улучшают свои отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса (так Пекин называет войну - ред.)", - сказал Линь.

"Мы надеемся, что все обеспокоенные и заинтересованные стороны примут участие в переговорном процессе в надлежащее время и достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для заинтересованных сторон, как можно скорее", - сказал он.

Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске