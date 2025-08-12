$41.450.06
Ексклюзив
14:45 • 526 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 13324 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 13439 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 16496 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 35630 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 36641 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 40237 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 23782 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 17542 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
12 серпня, 08:17 • 14208 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС

Київ • УНН

 7006 перегляди

Китай сподівається на участь усіх зацікавлених сторін у мирних переговорах щодо війни в Україні. Це відбувається напередодні саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці 15 серпня.

Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС

Китай заявив, що сподівається, що всі, хто зацікавлений у питанні, відіграватимуть роль у мирних переговорах щодо війни рф проти України, на тлі того, як президент США Дональд Трамп готується до саміту з главою кремля володимиром путіним на Алясці в п'ятницю, 15 серпня, повідомив у вівторок на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, пише УНН.

Деталі

На щоденному брифінгу для преси у вівторок, 12 серпня, речника МЗС КНР Лінь Цзяня запитали про рішення Трампа та путіна провести саміт без запрошення представників України чи ЄС.

"Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, і радий бачити, що росія та США підтримують контакт, покращують свої відносини та просувають політичне врегулювання української кризи (так Пекін називає війну - ред.)", - сказав Лінь.

"Ми сподіваємося, що всі стурбовані та зацікавлені сторони візьмуть участь у переговорному процесі у належний час та досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для зацікавлених сторін, якомога швидше", - сказав він.

Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дональд Трамп
Європейський Союз
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна