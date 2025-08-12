Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС

Китай заявив, що сподівається, що всі, хто зацікавлений у питанні, відіграватимуть роль у мирних переговорах щодо війни рф проти України, на тлі того, як президент США Дональд Трамп готується до саміту з главою кремля володимиром путіним на Алясці в п'ятницю, 15 серпня, повідомив у вівторок на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, пише УНН.

Деталі

На щоденному брифінгу для преси у вівторок, 12 серпня, речника МЗС КНР Лінь Цзяня запитали про рішення Трампа та путіна провести саміт без запрошення представників України чи ЄС.

"Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, і радий бачити, що росія та США підтримують контакт, покращують свої відносини та просувають політичне врегулювання української кризи (так Пекін називає війну - ред.)", - сказав Лінь.

"Ми сподіваємося, що всі стурбовані та зацікавлені сторони візьмуть участь у переговорному процесі у належний час та досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для зацікавлених сторін, якомога швидше", - сказав він.

