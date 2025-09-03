$41.370.05
2 сентября, 11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
Во время парада в Пекине будет показано секретное лазерное оружие Китая – The Sun

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Китайские власти продемонстрируют секретное лазерное оружие на военном параде 3 сентября, что станет проявлением силы Пекина над Западом. На параде будут присутствовать мировые лидеры, включая Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Во время парада в Пекине будет показано секретное лазерное оружие Китая – The Sun

Коммунистические власти Китая продемонстрируют секретное лазерное оружие во время военного парада 3 сентября. Это будет проявлением силы Пекина над Западом, передает УНН со ссылкой на The Sun.

Детали

Отмечается, что военный парад в столице Китайской Народной Республики является важным событием, учитывая, какие мировые лидеры там будут. В первую очередь это российский диктатор Владимир Путин, который ведет войну против Украины. Во-вторых, это лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который предоставляет оружие и военных России.

Единственным лидером страны Европейского Союза, который будет присутствовать на параде, является Роберт Фицо, премьер Словакии.

Китаю нужен парад для того, чтобы показать свое военное превосходство над НАТО. Оборонный бюджет Пекина по финансовым объемам является вторым в мире – после США. Это 254 миллиарда долларов в год.

Парад посвящен 80-летию завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии. Дата 3 сентября как официальная была установлена в 2014 году Пекином по причинам идеологии и пропаганды, чтобы показать, что китайский вклад в победу был больше американского.

В прошлый раз большой парад в Пекине был проведен в 2015 году, когда было 70-летие завершения Второй мировой.

Китайские политики заявили, что будут показаны образцы техники, которая еще не демонстрировалась публично. Это касается в том числе и оборонных технологий, связанных с лазерами и дронами.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия и Китай быстро расширяют свои вооруженные силы, производя оружие невероятными темпами. Он призвал увеличить производство артиллерийских снарядов и другой военной техники в Европе.

Китай готовит гигантский парад с гиперзвуковым оружием и тысячами военных ко Дню окончания Второй мировой20.08.25, 13:40 • 4110 просмотров

Егор Брайлян

Новости МираТехнологии
Владимир Путин
Ким Чен Ын
Пекин
Северная Корея
Китай
Украина