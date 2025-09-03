Во время парада в Пекине будет показано секретное лазерное оружие Китая – The Sun
Китайские власти продемонстрируют секретное лазерное оружие на военном параде 3 сентября, что станет проявлением силы Пекина над Западом. На параде будут присутствовать мировые лидеры, включая Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Отмечается, что военный парад в столице Китайской Народной Республики является важным событием, учитывая, какие мировые лидеры там будут. В первую очередь это российский диктатор Владимир Путин, который ведет войну против Украины. Во-вторых, это лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который предоставляет оружие и военных России.
Единственным лидером страны Европейского Союза, который будет присутствовать на параде, является Роберт Фицо, премьер Словакии.
Китаю нужен парад для того, чтобы показать свое военное превосходство над НАТО. Оборонный бюджет Пекина по финансовым объемам является вторым в мире – после США. Это 254 миллиарда долларов в год.
Парад посвящен 80-летию завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии. Дата 3 сентября как официальная была установлена в 2014 году Пекином по причинам идеологии и пропаганды, чтобы показать, что китайский вклад в победу был больше американского.
В прошлый раз большой парад в Пекине был проведен в 2015 году, когда было 70-летие завершения Второй мировой.
Китайские политики заявили, что будут показаны образцы техники, которая еще не демонстрировалась публично. Это касается в том числе и оборонных технологий, связанных с лазерами и дронами.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия и Китай быстро расширяют свои вооруженные силы, производя оружие невероятными темпами. Он призвал увеличить производство артиллерийских снарядов и другой военной техники в Европе.
