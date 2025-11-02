Минобороны Британии по просьбе короля Карла III лишит его брата Эндрю звания вице-адмирала

$42.080.01
48.980.00
ukenru
14:42 • 4078 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
13:45 • 10534 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
10:54 • 18398 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 29026 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 46806 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 74597 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 79881 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 104837 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 94108 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 45349 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Массовое нападение с ножом в лондонском поезде: 10 человек ранены2 ноября, 06:20 • 10516 просмотра
Партизаны сожгли вражеский военный грузовик, который должен был направляться под ПокровскVideo2 ноября, 06:31 • 3916 просмотра
Генштаб: поражены артиллерия и личный состав российских захватчиков в шести районах фронта2 ноября, 09:07 • 5796 просмотра
В Донецкой области украинские воины сбили редкий российский дрон "князь вещий олег"2 ноября, 09:27 • 4776 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, сообщено о подозренииPhoto2 ноября, 09:32 • 16309 просмотра
публикации
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
10:54 • 18398 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 29026 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 104837 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 94108 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 98789 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Карл III
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto15:41 • 546 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 30541 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 79881 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 98789 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 56484 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Фильм
Отопление
MIM-104 Patriot

Минобороны Британии по просьбе короля Карла III лишит его брата Эндрю звания вице-адмирала

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Министерство обороны Великобритании лишит Эндрю Маунтбеттена-Виндзора звания вице-адмирала Королевского ВМФ. Это решение принято по просьбе короля Карла III из-за связей Эндрю с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном.

Минобороны Британии по просьбе короля Карла III лишит его брата Эндрю звания вице-адмирала

Министр обороны Великобритании Джон Хили рассказал, что военное ведомство собирается лишить Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, который еще неделю назад именовался принцем Эндрю, звания вице-адмирала Королевского ВМФ. Такова воля его брата, короля Чарльза III, сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Звание вице-адмирала - последнее, что осталось у Эндрю после того, как в прошлый четверг он был лишен всех титулов и привилегий. Причина — его связи с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.

Эндрю служил в ВМФ 22 года. Он был пилотом военного вертолета во время Фолклендской войны в 1982 году.

Все выглядит так, что король настроен лишить своего брата абсолютно всего

- сказал ВВС журналист Валентин Лоу, который много лет пишет о королевской семье Виндзоров.

Дополнение

Букингемский дворец объявил об официальной отмене титулов принца Эндрю. Он потеряет статус члена королевской семьи, покинет Королевскую ложу и переедет в частное поместье Сандрингем.

Британская антимонархическая группа Republic планирует подать дополнительный иск против принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре и злоупотреблении служебным положением. Активисты утверждают, что власти не отреагировали на обвинения, и готовы самостоятельно добиваться справедливости через суд.

Павел Зинченко

Новости Мира
Джеффри Эпштейн
Джон Хили
Фолклендские острова
Королевский флот
Карл III
Великобритания