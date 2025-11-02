Минобороны Британии по просьбе короля Карла III лишит его брата Эндрю звания вице-адмирала
Киев • УНН
Министерство обороны Великобритании лишит Эндрю Маунтбеттена-Виндзора звания вице-адмирала Королевского ВМФ. Это решение принято по просьбе короля Карла III из-за связей Эндрю с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном.
Министр обороны Великобритании Джон Хили рассказал, что военное ведомство собирается лишить Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, который еще неделю назад именовался принцем Эндрю, звания вице-адмирала Королевского ВМФ. Такова воля его брата, короля Чарльза III, сообщает BBC, пишет УНН.
Подробности
Звание вице-адмирала - последнее, что осталось у Эндрю после того, как в прошлый четверг он был лишен всех титулов и привилегий. Причина — его связи с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.
Эндрю служил в ВМФ 22 года. Он был пилотом военного вертолета во время Фолклендской войны в 1982 году.
Все выглядит так, что король настроен лишить своего брата абсолютно всего
Дополнение
Букингемский дворец объявил об официальной отмене титулов принца Эндрю. Он потеряет статус члена королевской семьи, покинет Королевскую ложу и переедет в частное поместье Сандрингем.
Британская антимонархическая группа Republic планирует подать дополнительный иск против принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре и злоупотреблении служебным положением. Активисты утверждают, что власти не отреагировали на обвинения, и готовы самостоятельно добиваться справедливости через суд.