Минобороны Британии по просьбе короля Карла III лишит его брата Эндрю звания вице-адмирала

Министр обороны Великобритании Джон Хили рассказал, что военное ведомство собирается лишить Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, который еще неделю назад именовался принцем Эндрю, звания вице-адмирала Королевского ВМФ. Такова воля его брата, короля Чарльза III, сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Звание вице-адмирала - последнее, что осталось у Эндрю после того, как в прошлый четверг он был лишен всех титулов и привилегий. Причина — его связи с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.

Эндрю служил в ВМФ 22 года. Он был пилотом военного вертолета во время Фолклендской войны в 1982 году.

Все выглядит так, что король настроен лишить своего брата абсолютно всего - сказал ВВС журналист Валентин Лоу, который много лет пишет о королевской семье Виндзоров.

Дополнение

Букингемский дворец объявил об официальной отмене титулов принца Эндрю. Он потеряет статус члена королевской семьи, покинет Королевскую ложу и переедет в частное поместье Сандрингем.

Британская антимонархическая группа Republic планирует подать дополнительный иск против принца Эндрю из-за обвинений в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре и злоупотреблении служебным положением. Активисты утверждают, что власти не отреагировали на обвинения, и готовы самостоятельно добиваться справедливости через суд.