Міноборони Британії на прохання короля Чарльза ІІІ позбавить його брата Ендрю звання віце-адмірала

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі розповів, що військове відомство збирається позбавити Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, який ще тиждень тому іменувався принцом Ендрю, звання віце-адмірала Королівського ВМФ. Така воля його брата, короля Чарльза III, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Звання віце-адмірала - останнє, що залишилося в Ендрю після того, як минулого четверга він був позбавлений всіх титулів і привілеїв. Причина — його зв'язки із засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном.

Ендрю служив у ВМФ 22 роки. Він був пілотом військового вертольота під час Фолклендської війни у 1982 році.

Все виглядає так, що король налаштований позбавити свого брата абсолютно всього - сказав ВВС журналіст Валентин Лоу, який багато років пише про королівську родину Віндзорів.

Доповнення

Букінгемський палац оголосив про офіційне скасування титулів принца Ендрю. Він втратить статус члена королівської родини, залишить Королівську ложу та переїде до приватного маєтку Сандрінгем.

Британська антимонархічна група Republic планує подати додатковий позов проти принца Ендрю через звинувачення у сексуальному насильстві над Вірджинією Джуффре та зловживанні службовим становищем. Активісти стверджують, що влада не відреагувала на звинувачення, і готові самостійно добиватися справедливості через суд.