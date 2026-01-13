Британия нашла основания для захвата сотен нефтяных танкеров теневого флота РФ - The Times

Сотни судов российского теневого флота могут быть арестованы британскими войсками после того, как правительство определило правовые основания для таких рейдов. Об этом сообщает The Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что британские чиновники считают, что они нашли основания для разрешения солдатам выходить на борт и задерживать нефтяные танкеры в соответствии с Законом о санкциях и отмывании денег от 2018 года.

Любые суда, на которые распространяются санкции, пойманные под фальшивыми флагами, рискуют стать мишенью для крупных совместных операций, вероятно, с участием Королевского флота, Королевских ВВС, спецподразделений и союзников НАТО - говорится в статье.

Издание указывает, что Великобритания имеет санкции против 520 судов в связи с перевозкой нефти российским теневым флотом по всему миру, что в прошлом году принесло военной машине Кремля 100 миллиардов фунтов стерлингов. Считается, что многие из них плавают без законных флагов, что теперь сделало бы их мишенью для военных действий.

"Чтобы захватить судно, Великобритания должна сначала поверить или подтвердить, что судно юридически не имеет государственной принадлежности. Это может означать, что оно не зарегистрировано законно ни в одной стране, плавает под чужим флагом или от него отказалась страна, под флагом которой оно плавает", - пишет издание.

Напомним

В пятницу, 9 января, США начали операцию по задержанию российского танкера Olina в Карибском бассейне. Впоследствии стало известно, что танкер захватили.

Россия признает неспособность флота защитить нефтяные танкеры от США