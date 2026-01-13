Британия нашла основания для захвата сотен нефтяных танкеров теневого флота РФ - The Times

$43.080.09
50.140.03
ukenru
19:13 • 10107 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 15570 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 14284 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 16123 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 26742 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 17411 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 19144 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 40090 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 37554 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 29722 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0м/с
89%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Участвовал в преступлениях на территории Украины: полковник армии рф стал заместителем мэра самары12 января, 15:05 • 4596 просмотра
Венесуэльские военные не смогли развернуть полученные от России системы ПВО во время атаки США12 января, 15:11 • 6830 просмотра
Более 5,8 млн грн взяток: в трех областях правоохранители разоблачили схемы незаконной переправки за границу12 января, 15:33 • 4020 просмотра
Расследование по делу "Золотого мандарина" завершено - САП12 января, 15:52 • 5292 просмотра
"Возможны точечные случаи": в ЦПД прокомментировали информацию о "массовом закрытии" супермаркетов в Киеве21:21 • 5102 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 26742 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 33428 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 40090 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 37098 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 41578 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Михаил Федоров
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Молдова
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 33578 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 29259 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 35098 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 37238 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 93324 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Таймс
Truth Social

Британия нашла основания для захвата сотен нефтяных танкеров теневого флота РФ - The Times

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Британские чиновники нашли правовые основания для ареста судов российского теневого флота. Под санкции Великобритании попали 520 судов, перевозивших российскую нефть.

Британия нашла основания для захвата сотен нефтяных танкеров теневого флота РФ - The Times

Сотни судов российского теневого флота могут быть арестованы британскими войсками после того, как правительство определило правовые основания для таких рейдов. Об этом сообщает The Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что британские чиновники считают, что они нашли основания для разрешения солдатам выходить на борт и задерживать нефтяные танкеры в соответствии с Законом о санкциях и отмывании денег от 2018 года.

Любые суда, на которые распространяются санкции, пойманные под фальшивыми флагами, рискуют стать мишенью для крупных совместных операций, вероятно, с участием Королевского флота, Королевских ВВС, спецподразделений и союзников НАТО

- говорится в статье.

Издание указывает, что Великобритания имеет санкции против 520 судов в связи с перевозкой нефти российским теневым флотом по всему миру, что в прошлом году принесло военной машине Кремля 100 миллиардов фунтов стерлингов. Считается, что многие из них плавают без законных флагов, что теперь сделало бы их мишенью для военных действий.

"Чтобы захватить судно, Великобритания должна сначала поверить или подтвердить, что судно юридически не имеет государственной принадлежности. Это может означать, что оно не зарегистрировано законно ни в одной стране, плавает под чужим флагом или от него отказалась страна, под флагом которой оно плавает", - пишет издание.

Напомним

В пятницу, 9 января, США начали операцию по задержанию российского танкера Olina в Карибском бассейне. Впоследствии стало известно, что танкер захватили.

Россия признает неспособность флота защитить нефтяные танкеры от США10.01.26, 06:24 • 7517 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Санкции
Королевские военно-воздушные силы
Таймс
Королевский флот
НАТО
Соединённые Штаты