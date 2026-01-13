Британія знайшла підстави для захоплення сотень нафтових танкерів тіньового флоту рф - The Times

Сотні суден російського тіньового флоту можуть бути арештовані британськими військами після того, як уряд визначив правові підстави для таких рейдів. Про це повідомляє The Times, інформує УНН.

Деталі

Зазначаєтться, що британські чиновники вважають, що вони знайшли підстави для дозволу солдатам виходити на борт та затримувати нафтові танкери відповідно до Закону про санкції та відмивання грошей від 2018 року.

Будь-які судна, на які поширюються санкції, спіймані під фальшивими прапорами, ризикують стати мішенню для великих спільних операцій, ймовірно, за участю Королівського флоту, Королівських ВПС, спецпідрозділів та союзників НАТО - йдеться у статті.

Видання вказує, що Велика Британія має санкції проти 520 суден у зв'язку з перевезенням нафти російським тіньовим флотом по всьому світу, що минулого року принесло військовій машині Кремля 100 мільярдів фунтів стерлінгів. Вважається, що багато з них плавають без законних прапорів, що тепер зробило б їх мішенню для військових дій.

"Щоб захопити судно, Велика Британія повинна спочатку повірити або підтвердити, що судно юридично не має державної приналежності. Це може означати, що воно не зареєстроване законно в жодній країні, плаває під чужим прапором або від нього відмовилася країна, під прапором якої воно плаває", - пише видання.

Нагадаємо

У п’ятницю, 9 січня, США почали операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському басейні. Згодом стало відомо, що танкер захопили.

