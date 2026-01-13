Британія знайшла підстави для захоплення сотень нафтових танкерів тіньового флоту рф - The Times

$43.080.09
50.140.03
ukenru
19:13 • 9178 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 14388 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 13578 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 15469 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 26025 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 17258 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 19024 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 39781 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 37455 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29667 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.6м/с
80%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Брав участь у злочинах на території України: полковник армії рф став заступником мера самари12 січня, 15:05 • 4036 перегляди
Венесуельські військові не змогли розгорнути отримані від росії системи ППО під час атаки США12 січня, 15:11 • 6240 перегляди
Понад 5,8 млн грн хабарів: в трьох областях правоохоронці викрили схеми незаконного переправлення за кордон 12 січня, 15:33 • 3592 перегляди
Слідство у справі "Золотого мандарина" завершено - САП12 січня, 15:52 • 4776 перегляди
"Можливі точкові випадки": у ЦПД прокоментували інформацію про "масове закриття" супермаркетів у Києві21:21 • 4164 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 26025 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 33095 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 39781 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 36845 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 41321 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Молдова
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 33431 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 29116 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 34971 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 37108 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 93191 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Times
Truth Social

Британія знайшла підстави для захоплення сотень нафтових танкерів тіньового флоту рф - The Times

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Британські чиновники знайшли правові підстави для арешту суден російського тіньового флоту. Під санкції Великої Британії потрапили 520 суден, які перевозили російську нафту.

Британія знайшла підстави для захоплення сотень нафтових танкерів тіньового флоту рф - The Times

Сотні суден російського тіньового флоту можуть бути арештовані британськими військами після того, як уряд визначив правові підстави для таких рейдів. Про це повідомляє The Times, інформує УНН.

Деталі

Зазначаєтться, що британські чиновники вважають, що вони знайшли підстави для дозволу солдатам виходити на борт та затримувати нафтові танкери відповідно до Закону про санкції та відмивання грошей від 2018 року.

Будь-які судна, на які поширюються санкції, спіймані під фальшивими прапорами, ризикують стати мішенню для великих спільних операцій, ймовірно, за участю Королівського флоту, Королівських ВПС, спецпідрозділів та союзників НАТО

- йдеться у статті.

Видання вказує, що Велика Британія має санкції проти 520 суден у зв'язку з перевезенням нафти російським тіньовим флотом по всьому світу, що минулого року принесло військовій машині Кремля 100 мільярдів фунтів стерлінгів. Вважається, що багато з них плавають без законних прапорів, що тепер зробило б їх мішенню для військових дій.

"Щоб захопити судно, Велика Британія повинна спочатку повірити або підтвердити, що судно юридично не має державної приналежності. Це може означати, що воно не зареєстроване законно в жодній країні, плаває під чужим прапором або від нього відмовилася країна, під прапором якої воно плаває", - пише видання.

Нагадаємо

У п’ятницю, 9 січня, США почали операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському басейні. Згодом стало відомо, що танкер захопили.

росія визнає неспроможність флоту захистити нафтові танкери від США10.01.26, 06:24 • 7505 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Санкції
Повітряні сили Великої Британії
The Times
Королівський військово-морський флот
НАТО
Сполучені Штати Америки