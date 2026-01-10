росія визнає неспроможність флоту захистити нафтові танкери від США

російські військові аналітики та прокремлівські медіа публічно визнали критичну нездатність вмс рф захистити судна "тіньового флоту" від перехоплення іноземними державами. Приводом для резонансних заяв стало захоплення американським десантом танкера Marinera під російським прапором у Північній Атлантиці 7 січня 2026 року. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Військові експерти, зокрема через канал "Воєнний осведомитель", констатують, що росія не має ресурсів для конвоювання танкерів на великі відстані.

Із запланованих 50 нових корветів та фрегатів флот отримав лише 16. Більшість із них не пристосовані для тривалих операцій у штормових умовах Атлантики.

Венс назвав затриманий Marinera "фейковим російським нафтовим танкером", а генпрокурор США анонсувала кримінальні справи для екіпажу

Крім того, значна частина нових кораблів залишається заблокованою через війну в Україні та обмеження Туреччини (Конвенція Монтре).

Лише два великі кораблі радянської епохи ("Маршал Устінов" та "Маршал Шапошников") пройшли глибоку модернізацію, тоді як інші технічно не здатні на тривалі місії далеко від російських баз.

Захоплення Marinera відбулося попри спробу екіпажу нашвидкуруч намалювати на борту російський прапор та офіційно зареєструвати судно в рф за тиждень до інциденту. Наявність у регіоні російського підводного човна та групи кораблів супроводу не завадила силам США взяти судно на абордаж.

У США підтвердили затримання російського танкера Olina

Ідея про те, що ми можемо розмахувати шаблями перед американськими кораблями, - нереалістична. У нашого флоту просто немає таких можливостей