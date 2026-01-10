$42.990.27
США та Україна підпішуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала Львівщину
росія визнає неспроможність флоту захистити нафтові танкери від США

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Аналітики рф визнали неспроможність вмс росії захистити судна "тіньового флоту" після захоплення танкера Marinera США 7 січня 2026 року. Флот не має ресурсів для конвоювання танкерів на великі відстані.

росія визнає неспроможність флоту захистити нафтові танкери від США

російські військові аналітики та прокремлівські медіа публічно визнали критичну нездатність вмс рф захистити судна "тіньового флоту" від перехоплення іноземними державами. Приводом для резонансних заяв стало захоплення американським десантом танкера Marinera під російським прапором у Північній Атлантиці 7 січня 2026 року. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Військові експерти, зокрема через канал "Воєнний осведомитель", констатують, що росія не має ресурсів для конвоювання танкерів на великі відстані.

Із запланованих 50 нових корветів та фрегатів флот отримав лише 16. Більшість із них не пристосовані для тривалих операцій у штормових умовах Атлантики.

Венс назвав затриманий Marinera "фейковим російським нафтовим танкером", а генпрокурор США анонсувала кримінальні справи для екіпажу08.01.26, 12:37 • 4202 перегляди

Крім того, значна частина нових кораблів залишається заблокованою через війну в Україні та обмеження Туреччини (Конвенція Монтре).

Лише два великі кораблі радянської епохи ("Маршал Устінов" та "Маршал Шапошников") пройшли глибоку модернізацію, тоді як інші технічно не здатні на тривалі місії далеко від російських баз.

Поразка "прапора як щита"

Захоплення Marinera відбулося попри спробу екіпажу нашвидкуруч намалювати на борту російський прапор та офіційно зареєструвати судно в рф за тиждень до інциденту. Наявність у регіоні російського підводного човна та групи кораблів супроводу не завадила силам США взяти судно на абордаж.

У США підтвердили затримання російського танкера Olina09.01.26, 16:54 • 2966 переглядiв

Ідея про те, що ми можемо розмахувати шаблями перед американськими кораблями, - нереалістична. У нашого флоту просто немає таких можливостей

- зазначають російські аналітики.

Експерти резюмують: ресурсів флоту достатньо лише для присутності в Балтійському та Баренцевому морях, тоді як нафтові шляхи до Венесуели чи Ірану залишаються фактично беззахисними перед морською блокадою Вашингтона. 

Затримання російського танкера Olina в Карибському басейні: перші деталі про операцію США09.01.26, 15:15 • 3890 переглядiв

Степан Гафтко

