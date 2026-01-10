Россия признает неспособность флота защитить нефтяные танкеры от США

российские военные аналитики и прокремлевские медиа публично признали критическую неспособность ВМФ РФ защитить суда "теневого флота" от перехвата иностранными государствами. Поводом для резонансных заявлений стал захват американским десантом танкера Marinera под российским флагом в Северной Атлантике 7 января 2026 года. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Военные эксперты, в частности через канал "Военный осведомитель", констатируют, что у России нет ресурсов для конвоирования танкеров на большие расстояния.

Из запланированных 50 новых корветов и фрегатов флот получил только 16. Большинство из них не приспособлены для длительных операций в штормовых условиях Атлантики.

Вэнс назвал задержанный Marinera "фальшивым российским нефтяным танкером", а генпрокурор США анонсировала уголовные дела для экипажа

Кроме того, значительная часть новых кораблей остается заблокированной из-за войны в Украине и ограничений Турции (Конвенция Монтрё).

Только два крупных корабля советской эпохи ("Маршал Устинов" и "Маршал Шапошников") прошли глубокую модернизацию, тогда как остальные технически не способны на длительные миссии вдали от российских баз.

Захват Marinera произошел несмотря на попытку экипажа наспех нарисовать на борту российский флаг и официально зарегистрировать судно в РФ за неделю до инцидента. Наличие в регионе российской подводной лодки и группы кораблей сопровождения не помешало силам США взять судно на абордаж.

В США подтвердили задержание российского танкера Olina

Идея о том, что мы можем размахивать саблями перед американскими кораблями, - нереалистична. У нашего флота просто нет таких возможностей