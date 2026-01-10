$42.990.27
Россия признает неспособность флота защитить нефтяные танкеры от США

Киев • УНН

 • 832 просмотра

Аналитики РФ признали неспособность ВМС России защитить суда "теневого флота" после захвата танкера Marinera США 7 января 2026 года. Флот не имеет ресурсов для конвоирования танкеров на большие расстояния.

Россия признает неспособность флота защитить нефтяные танкеры от США

российские военные аналитики и прокремлевские медиа публично признали критическую неспособность ВМФ РФ защитить суда "теневого флота" от перехвата иностранными государствами. Поводом для резонансных заявлений стал захват американским десантом танкера Marinera под российским флагом в Северной Атлантике 7 января 2026 года. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Военные эксперты, в частности через канал "Военный осведомитель", констатируют, что у России нет ресурсов для конвоирования танкеров на большие расстояния.

Из запланированных 50 новых корветов и фрегатов флот получил только 16. Большинство из них не приспособлены для длительных операций в штормовых условиях Атлантики.

Вэнс назвал задержанный Marinera "фальшивым российским нефтяным танкером", а генпрокурор США анонсировала уголовные дела для экипажа08.01.26, 12:37 • 4212 просмотров

Кроме того, значительная часть новых кораблей остается заблокированной из-за войны в Украине и ограничений Турции (Конвенция Монтрё).

Только два крупных корабля советской эпохи ("Маршал Устинов" и "Маршал Шапошников") прошли глубокую модернизацию, тогда как остальные технически не способны на длительные миссии вдали от российских баз.

Поражение "флага как щита"

Захват Marinera произошел несмотря на попытку экипажа наспех нарисовать на борту российский флаг и официально зарегистрировать судно в РФ за неделю до инцидента. Наличие в регионе российской подводной лодки и группы кораблей сопровождения не помешало силам США взять судно на абордаж.

В США подтвердили задержание российского танкера Olina09.01.26, 16:54 • 3010 просмотров

Идея о том, что мы можем размахивать саблями перед американскими кораблями, - нереалистична. У нашего флота просто нет таких возможностей

- отмечают российские аналитики.

Эксперты резюмируют: ресурсов флота достаточно лишь для присутствия в Балтийском и Баренцевом морях, тогда как нефтяные пути в Венесуэлу или Иран остаются фактически беззащитными перед морской блокадой Вашингтона. 

Задержание российского танкера Olina в Карибском бассейне: первые детали операции США09.01.26, 15:15 • 3914 просмотров

Степан Гафтко

