В Одессе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Велдкампом и министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом. Глава государства отметил, что новоназначенные чиновники совершили свой первый зарубежный визит именно в Украину и поблагодарил Нидерланды за поддержку нашего государства с самого начала полномасштабной российской агрессии. Об этом сообщили на сайте Офиса президента, передает УНН.

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"Нидерланды открыли очень важные страницы в защите наших жизней. Это касается усиления ПВО и поставки самолетов F-16. У меня был очень теплый телефонный разговор с новым Премьер-министром Нидерландов. Думаю, что мы продолжим наш диалог во время саммита НАТО", - отметил Глава государства.

Президент рассказал об обстрелах гражданской и критической инфраструктуры Одессы со стороны РФ, в результате которых гибнут люди, и подчеркнул важность усиления украинской противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Нидерландов отметил, что визит в Одессу демонстрирует непоколебимую поддержку Украины со стороны правительства его страны.

"Хочу заверить, что наша дальнейшая политическая, экономическая, военная поддержка Украины продолжится", - подчеркнул Каспар Велдкамп.

Министр обороны Нидерландов отметил важность военной поддержки нашего государства, в частности в поставке самолетов F-16.

Владимир Зеленский акцентировал, что Украина ждет прибытия нидерландских истребителей F-16, которые помогут закрыть украинское небо и предотвратить атаки РФ на наши города и общины.

Также Президент вместе с министрами заслушал доклад командующего Военно-Морских сил ВСУ Алексея Неижпапы об оперативной ситуации в Черном море.

Зеленский в Одессе встретился с министрами обороны Нидерландов и Британии: говорили о ПВО и F-16