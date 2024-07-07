Киев • УНН
Президент Зеленский встретился в Одессе с представителями оборонных ведомств Нидерландов и Великобритании, обсудив вопросы укрепления военно-морского флота и противовоздушной обороны Украины, включая потенциальное сотрудничество по истребителям F-16.
В воскресенье, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Нидерландов в Одессе и министром обороны Великобритании. Об этом пишет УНН со ссылкой на вечернее обращение президента.
Детали
По словам президента, сегодня "наше государство получило больше возможностей".
Сегодня здесь, в Одессе, были новые министры обороны и иностранных дел Нидерландов, а также новый министр обороны Британии. Проинформировал их о ситуации на поле боя; был доклад от командующего ВМС Неижпапы
Он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет укреплять свой флот, вместе с Британией и Нидерландами - есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества.
Говорили сегодня об укреплении ПВО, это наш безусловный приоритет, я благодарен за готовность делать следующие шаги - в частности по F-16.
Напомним,
В воскресенье, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одессу, чтобы почтить память воинов, отдавших свою жизнь ради Украины.