В воскресенье, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Нидерландов в Одессе и министром обороны Великобритании. Об этом пишет УНН со ссылкой на вечернее обращение президента.

Детали

По словам президента, сегодня "наше государство получило больше возможностей".

Сегодня здесь, в Одессе, были новые министры обороны и иностранных дел Нидерландов, а также новый министр обороны Британии. Проинформировал их о ситуации на поле боя; был доклад от командующего ВМС Неижпапы - рассказал президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет укреплять свой флот, вместе с Британией и Нидерландами - есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества.

Говорили сегодня об укреплении ПВО, это наш безусловный приоритет, я благодарен за готовность делать следующие шаги - в частности по F-16. - подчеркнул президент.

Напомним,

В воскресенье, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одессу, чтобы почтить память воинов, отдавших свою жизнь ради Украины.