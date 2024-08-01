Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа поблагодарил начальника Одесской ОВА Олега Кипера за переименование бульвара в г. Одесса в честь Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Одесская оболгосадминистрация, передает УНН.

"Уверен, что признание заслуг Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины путем наименования в честь военных моряков значкового объекта топонимии в городе Одессе будет служить мотивацией для наших воинов на выполнение боевых задач", - отметил Неижпапа.

В свою очередь, в облгосадминистрации поблагодарили военных, которые первыми встретили российскую агрессию в Крыму и с 2022 года мужественно стали на защиту Родины.

"Не допустили оккупации Одесской области и сейчас защищают нашу землю, небо и море от врага защищая национальные интересы.

Стойкость и мотивация наших воинов способствует объединению общества вокруг идеи сопротивления и отпора российской агрессии против Украины", - отметили в облгосадминистрации