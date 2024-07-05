Благодаря истребителям F-16 Украина сможет усилить контроль над Черным морем - Неижпапа

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

  •  108605 просмотра
В Иране состоится второй тур президентских выборов

В Иране состоится второй тур президентских выборов

  •  94224 просмотра
5 июля: Всемирный день бикини, День трудоголика, День трудоголика

5 июля: Всемирный день бикини, День трудоголика, День трудоголика

  •  59122 просмотра
рф использует захваченные предприятия на захваченных территориях в собственных целях - Сопротивление

рф использует захваченные предприятия на захваченных территориях в собственных целях - Сопротивление

  •  103902 просмотра
путин требует, чтобы Украина фактически капитулировала перед любым прекращением огня - ISW

путин требует, чтобы Украина фактически капитулировала перед любым прекращением огня - ISW

  •  84059 просмотра
публикации
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

  •  7501 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

  •  57304 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

  •  104010 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

  •  140409 просмотра
Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

4 июля 2024, 10:53  •  146889 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"В память о старых временах": кот Ларри нагадил в ботинок Сунака

"В память о старых временах": кот Ларри нагадил в ботинок Сунака

  •  1674 просмотра
5 июля: Всемирный день бикини, День трудоголика, День трудоголика

5 июля: Всемирный день бикини, День трудоголика, День трудоголика

  •  59100 просмотра
Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

  •  97128 просмотра
4 июля: День Национальной полиции Украины, День музыки в стиле кантри

4 июля: День Национальной полиции Украины, День музыки в стиле кантри

4 июля 2024, 03:03  •  112737 просмотра
"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

3 июля 2024, 15:16  •  108302 просмотра
Актуальное
Благодаря истребителям F-16 Украина сможет усилить контроль над Черным морем - Неижпапа

Благодаря истребителям F-16 Украина сможет усилить контроль над Черным морем - Неижпапа

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 10:51  •  4183 просмотра

Read in English

Получив истребители F-16, Украина сможет усилить свой контроль над Черным морем и бросить вызов доминированию России в воздушном пространстве региона, считает командующий ВМС Украины.

После украинских атак по российскому флоту в оккупированном Крыму, Россия начала терять преимущество в Черном море. И после получения F-16 Украина сможет усилить контроль над акваторией Черного моря. Об этом в интервью Reuters заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, передает УНН.

Детали

По словам Неижпапы, россия переходит к оборонительной тактике на  море - военные корабли все чаще базируются в Азовском море, чтобы избежать ударов со стороны Украины.

В частности, данные мониторинга, собранные ВМС Украины и переданные Reuters, показали, что по состоянию на 27 июня в Азовском море находилось 10 российских военных кораблей. В то же время в прошлом году в аналогичный период в Азовском море не фиксировали кораблей российского черноморского флота.

Командующий ВМС Украины пояснил, что Черноморский флот сейчас в основном используется для материально-технического обеспечения, небольшого контроля за прибрежными территориями и для ударов по Украине крылатыми ракетами "Калибр".

F16, которые прибудут в Украину летом, могут встать на защиту Харькова - The Gurdian20 июня 2024, 09:01 • 22001 просмотр

Неижпапа рассказал, что российские военные корабли не заходят в северо-западную часть Черного моря на площади почти 25 000 квадратных километров (9650 квадратных миль).

По его словам, истребители F-16 на вооружении ВСУ, позволят бросить вызов "полному доминированию" России в небе над Черным морем.

F-16 с соответствующим вооружением смогут отбрасывать российские военные самолеты. Северо-западная часть Черного моря, в частности коридор для гражданских судов, будет почти на 100% защищена

- уверен командующий ВМС Украины.

Неижпапа подчеркнул, что Украина хотела бы расширить свой судоходный коридор, включив в него порты Николаева и Херсона. Пока же он включает только морские перевозки только из трех основных портов Одессы

По его словам, гражданские суда сопровождаются патрульными катерами в некоторых районах для защиты от мин, а противовоздушная оборона обеспечивает прикрытие как портов, так и коридоров.

Напомним

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш, заявил, что Украина принимает все необходимые меры для обеспечения эффективной эксплуатации и размещения истребителей F-16 на своей территории.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
aleksei-neizhpapaАлексей Нейжпапа
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
reutersReuters
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
kharkivХарьков
Эксклюзив
Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
  •  48326 просмотра

Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт

Эксклюзив
Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
  •  50361 просмотра

Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф

Эксклюзив
Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления
  •  50025 просмотра

Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления

Эксклюзив
Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами
  •  38985 просмотра

Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами

Эксклюзив
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
  •  104007 просмотра

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

Эксклюзив
Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик
  •  60916 просмотра

Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик

Эксклюзив
Атака на Тамбовский пороховой завод - спецоперация ГУР, объект вражеского ВПК поражен дроном-камикадзе - источник
  •  101365 просмотра

Атака на Тамбовский пороховой завод - спецоперация ГУР, объект вражеского ВПК поражен дроном-камикадзе - источник

Эксклюзив
Полномасштабная война изменила рынок ритейла: какие требования перед компаниями ставили вендоры
  •  105029 просмотра

Полномасштабная война изменила рынок ритейла: какие требования перед компаниями ставили вендоры

Эксклюзив
Дорога на Черниговщине, ремонта которой добились местные жители, уже с асфальтом (видео)
  •  102702 просмотра

Дорога на Черниговщине, ремонта которой добились местные жители, уже с асфальтом (видео)

Эксклюзив
Экспорт зерновых в следующем маркетинговом году будет неизменным, несмотря на низкую урожайность – эксперт
  •  101756 просмотра

Экспорт зерновых в следующем маркетинговом году будет неизменным, несмотря на низкую урожайность – эксперт

Популярные

путин требует, чтобы Украина фактически капитулировала перед любым прекращением огня - ISW

путин требует, чтобы Украина фактически капитулировала перед любым прекращением огня - ISW

  •  84059 просмотра
рф использует захваченные предприятия на захваченных территориях в собственных целях - Сопротивление

рф использует захваченные предприятия на захваченных территориях в собственных целях - Сопротивление

  •  103902 просмотра
5 июля: Всемирный день бикини, День трудоголика, День трудоголика

5 июля: Всемирный день бикини, День трудоголика, День трудоголика

  •  59122 просмотра
В Иране состоится второй тур президентских выборов

В Иране состоится второй тур президентских выборов

  •  94224 просмотра
Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

  •  108605 просмотра

Публикации

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

  •  7501 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

  •  57304 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

  •  104010 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

  •  140409 просмотра
Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

4 июля 2024, 10:53  •  146889 просмотра

Война

Благодаря истребителям F-16 Украина сможет усилить контроль над Черным морем - Неижпапа

Благодаря истребителям F-16 Украина сможет усилить контроль над Черным морем - Неижпапа

  •  4956 просмотра
На Херсонщине уже удалось собрать более 16 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур и более 3 тыс. тонн рапса - ОВА

На Херсонщине уже удалось собрать более 16 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур и более 3 тыс. тонн рапса - ОВА

  •  9498 просмотра
Графики отключений света изменят с 9 по 24 июля: чего ожидать по регионам

Графики отключений света изменят с 9 по 24 июля: чего ожидать по регионам

  •  8784 просмотра
россияне распространяют фейк о вспышке неизвестной инфекции среди военных в Херсоне

россияне распространяют фейк о вспышке неизвестной инфекции среди военных в Херсоне

  •  7687 просмотра
Украина заставила рф отказаться от военно-морского хаба в оккупированном Крыму - командующий ВМС Украины

Украина заставила рф отказаться от военно-морского хаба в оккупированном Крыму - командующий ВМС Украины

  •  10835 просмотра

политика

Потенциал обеспечения военных нужд из госбюджета растет - Марченко

Потенциал обеспечения военных нужд из госбюджета растет - Марченко

  •  0 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

  •  7710 просмотра
Инструмент россии: Дуда отреагировал на "миротворческую миссию" Орбана в москве

Инструмент россии: Дуда отреагировал на "миротворческую миссию" Орбана в москве

  •  11004 просмотра
"Умиротворение не остановит путина": глава Еврокомиссии выступила с заявлением относительно визита Орбана в москву

"Умиротворение не остановит путина": глава Еврокомиссии выступила с заявлением относительно визита Орбана в москву

  •  16236 просмотра
В Украину из Германии прибыл третий Patriot

В Украину из Германии прибыл третий Patriot

  •  33527 просмотра

Война

Благодаря истребителям F-16 Украина сможет усилить контроль над Черным морем - Неижпапа

Благодаря истребителям F-16 Украина сможет усилить контроль над Черным морем - Неижпапа

  •  4956 просмотра
На Херсонщине уже удалось собрать более 16 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур и более 3 тыс. тонн рапса - ОВА

На Херсонщине уже удалось собрать более 16 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур и более 3 тыс. тонн рапса - ОВА

  •  9498 просмотра
Графики отключений света изменят с 9 по 24 июля: чего ожидать по регионам

Графики отключений света изменят с 9 по 24 июля: чего ожидать по регионам

  •  8784 просмотра
россияне распространяют фейк о вспышке неизвестной инфекции среди военных в Херсоне

россияне распространяют фейк о вспышке неизвестной инфекции среди военных в Херсоне

  •  7687 просмотра
Украина заставила рф отказаться от военно-морского хаба в оккупированном Крыму - командующий ВМС Украины

Украина заставила рф отказаться от военно-морского хаба в оккупированном Крыму - командующий ВМС Украины

  •  10835 просмотра

политика

Потенциал обеспечения военных нужд из госбюджета растет - Марченко

Потенциал обеспечения военных нужд из госбюджета растет - Марченко

  •  0 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

  •  7710 просмотра
Инструмент россии: Дуда отреагировал на "миротворческую миссию" Орбана в москве

Инструмент россии: Дуда отреагировал на "миротворческую миссию" Орбана в москве

  •  11004 просмотра
"Умиротворение не остановит путина": глава Еврокомиссии выступила с заявлением относительно визита Орбана в москву

"Умиротворение не остановит путина": глава Еврокомиссии выступила с заявлением относительно визита Орбана в москву

  •  16236 просмотра
В Украину из Германии прибыл третий Patriot

В Украину из Германии прибыл третий Patriot

  •  33527 просмотра

Новости Бизнеса

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  102503 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  120908 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  125783 просмотра

Экономика

Потенциал обеспечения военных нужд из госбюджета растет - Марченко

Потенциал обеспечения военных нужд из госбюджета растет - Марченко

  •  0 просмотра
В МХП рассказали о планах на выращивание нишевых культур

В МХП рассказали о планах на выращивание нишевых культур

  •  1344 просмотра
На Херсонщине уже удалось собрать более 16 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур и более 3 тыс. тонн рапса - ОВА

На Херсонщине уже удалось собрать более 16 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур и более 3 тыс. тонн рапса - ОВА

  •  9498 просмотра
Графики отключений света изменят с 9 по 24 июля: чего ожидать по регионам

Графики отключений света изменят с 9 по 24 июля: чего ожидать по регионам

  •  8784 просмотра
Международные резервы "похудели" еще на 2,9%: НБУ объяснил сглаживанием колебаний курса и выплатами по долгу

Международные резервы "похудели" еще на 2,9%: НБУ объяснил сглаживанием колебаний курса и выплатами по долгу

  •  5279 просмотра

Киев

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

  •  91887 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  29345 просмотра
Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Подольском районе Киева

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Подольском районе Киева

  •  35810 просмотра
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: горит двухэтажное складское здание

В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: горит двухэтажное складское здание

  •  35617 просмотра
Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

4 июля 2024, 10:53  •  146898 просмотра