Благодаря истребителям F-16 Украина сможет усилить контроль над Черным морем - Неижпапа

После украинских атак по российскому флоту в оккупированном Крыму, Россия начала терять преимущество в Черном море. И после получения F-16 Украина сможет усилить контроль над акваторией Черного моря. Об этом в интервью Reuters заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, передает УНН.

Детали

По словам Неижпапы, россия переходит к оборонительной тактике на море - военные корабли все чаще базируются в Азовском море, чтобы избежать ударов со стороны Украины.

В частности, данные мониторинга, собранные ВМС Украины и переданные Reuters, показали, что по состоянию на 27 июня в Азовском море находилось 10 российских военных кораблей. В то же время в прошлом году в аналогичный период в Азовском море не фиксировали кораблей российского черноморского флота.

Командующий ВМС Украины пояснил, что Черноморский флот сейчас в основном используется для материально-технического обеспечения, небольшого контроля за прибрежными территориями и для ударов по Украине крылатыми ракетами "Калибр".

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Неижпапа рассказал, что российские военные корабли не заходят в северо-западную часть Черного моря на площади почти 25 000 квадратных километров (9650 квадратных миль).

По его словам, истребители F-16 на вооружении ВСУ, позволят бросить вызов "полному доминированию" России в небе над Черным морем.

F-16 с соответствующим вооружением смогут отбрасывать российские военные самолеты. Северо-западная часть Черного моря, в частности коридор для гражданских судов, будет почти на 100% защищена - уверен командующий ВМС Украины.

Неижпапа подчеркнул, что Украина хотела бы расширить свой судоходный коридор, включив в него порты Николаева и Херсона. Пока же он включает только морские перевозки только из трех основных портов Одессы

По его словам, гражданские суда сопровождаются патрульными катерами в некоторых районах для защиты от мин, а противовоздушная оборона обеспечивает прикрытие как портов, так и коридоров.

Напомним

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш, заявил, что Украина принимает все необходимые меры для обеспечения эффективной эксплуатации и размещения истребителей F-16 на своей территории.