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Україна вживає всі необхідні заходи для того, щоб ефективно забезпечити роботу F-16 - Євлаш

Київ • УНН

 • 52008 перегляди

Україна вживає всіх необхідних заходів для забезпечення ефективної експлуатації та розміщення винищувачів F-16 на своїй території, включаючи підготовку українських пілотів для роботи з цими літаками.

Україна вживає всі необхідні заходи для того, щоб ефективно забезпечити роботу F-16 - Євлаш

Наразі Україна вживає всі необхідні заходи, аби ефективно забезпечити роботу винищувачів F-16 та їх розміщення на території України.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає УНН.

Деталі

Насправді всі необхідні заходи вже проводяться та вживаються, аби ефективно забезпечити роботу та їх розміщення на території країни. Ми розуміємо, що ворог буде полювати на ці літаки. І про те, що йому вдасться щось дуже сильно зірвати говорити не доводяться. Оскільки ми зараз бачимо, що ворог активно намагається атакувати наші аеродроми, проте ви бачите, що українська авіація продовжує виконувати завдання і досить успішно

- сказав Євлаш.

Нагадаємо

Румунія з державного бюджету оплатить витрати на підготовку українських пілотів до роботи з американськими винищувачами F-16 на військовій авіабазі Фетешть.

Павло Башинський

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