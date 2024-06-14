Румунія оплатить навчання українських пілотів на F-16
Київ • УНН
Румунія оплатить з державного бюджету навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 на військовій авіабазі Фетешт.
Румунія з державного бюджету оплатить витрати на підготовку українських пілотів до роботи з американськими винищувачами F-16 на військовій авіабазі Фетешть. Про це пише Profit.ro з посиланням на проєкт постанови, передає УНН.
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Зазначається, що Міністерство оборони покриє витрати на навчання, харчування, транспорт, паливо, спеціальне обладнання та інші супутні товари і послуги. Загальну суму не наводять, проте вказують, що виділяти додаткові кошти не знадобиться.
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