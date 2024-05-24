Румунія висилає російського дипломата за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції
Київ • УНН
Румунія вислала російського дипломата за діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, а росія ж пообіцяла дати "адекватну відповідь"
МЗС Румунії оголосило персоною нон ґрата дипломата посольства росії в Бухаресті, через те, що він здійснював діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини. У свою чергу росія відповіла, що "дасть адекватну відповідь". Про це УНН пише з посиланням на Romania journal.
Деталі
Міністерство закордонних справ Румунії проінформувало, що румунська влада прийняла рішення оголосити персоною нон ґрата дипломата посольства російської федерації в Бухаресті за діяльність, яка суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року. Його ім’я не розголошується.
Ці елементи були доведені до відома російської сторони 24 травня 2024 року згідно з розпорядженням міністра закордонних справ Люмініци Одобеску
Інформацію передали тимчасовому повіреному у справах при посольстві рф у Бухаресті. мзс росії відреагувало, заявивши, що "дасть адекватну відповідь".
Нагадаємо
Румунія розгляне можливість постачання Україні одного з своїх комплексів протиповітряної оборони Patriot для захисту від російських повітряних атак, заявив президент Клаус Йоханніс після зустрічі з президентом США Джо Байденом.
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