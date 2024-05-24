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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Румыния высылает российского дипломата за деятельность, которая противоречит Венской конвенции

Румыния высылает российского дипломата за деятельность, которая противоречит Венской конвенции

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 14:23  •  1554 просмотра

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Румыния выслала российского дипломата за деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, а россия же пообещала дать «адекватный ответ»

МИД Румынии объявил персоной нон грата дипломата посольства россии в Бухаресте, так как он осуществлял деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях. В свою очередь россия ответила, что  "даст адекватный ответ". Об этом УНН пишет со ссылкой на Romania journal.

Детали

Министерство иностранных дел Румынии проинформировало, что румынские власти приняли решение объявить персоной нон грата дипломата посольства российской федерации в Бухаресте за деятельность, которая противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Его имя не разглашается.

Эти элементы были доведены до сведения российской стороны 24 мая 2024 года согласно распоряжению министра иностранных дел Люминицы Одобеску

- сообщили в МИД Румынии.

Информацию передали временному поверенному в делах при посольстве рф в Бухаресте. МИД россии отреагировал, заявив, что "даст адекватный ответ".

Напомним

Румыния рассмотрит возможность поставки Украине одного из своих комплексов противовоздушной обороны Patriot для защиты от российских воздушных атак, заявил президент Клаус Йоханнис после встречи с президентом США Джо Байденом.

В Румынии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу рф: фотографировал военную технику вблизи границы с Украиной24 мая 2024, 10:45 • 10974 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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