Румыния высылает российского дипломата за деятельность, которая противоречит Венской конвенции
Киев • УНН
Румыния выслала российского дипломата за деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, а россия же пообещала дать «адекватный ответ»
МИД Румынии объявил персоной нон грата дипломата посольства россии в Бухаресте, так как он осуществлял деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях. В свою очередь россия ответила, что "даст адекватный ответ". Об этом УНН пишет со ссылкой на Romania journal.
Детали
Министерство иностранных дел Румынии проинформировало, что румынские власти приняли решение объявить персоной нон грата дипломата посольства российской федерации в Бухаресте за деятельность, которая противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Его имя не разглашается.
Эти элементы были доведены до сведения российской стороны 24 мая 2024 года согласно распоряжению министра иностранных дел Люминицы Одобеску
Информацию передали временному поверенному в делах при посольстве рф в Бухаресте. МИД россии отреагировал, заявив, что "даст адекватный ответ".
Напомним
Румыния рассмотрит возможность поставки Украине одного из своих комплексов противовоздушной обороны Patriot для защиты от российских воздушных атак, заявил президент Клаус Йоханнис после встречи с президентом США Джо Байденом.
В Румынии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу рф: фотографировал военную технику вблизи границы с Украиной24 мая 2024, 10:45 • 10974 просмотра
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
Румыния высылает российского дипломата за деятельность, которая противоречит Венской конвенции
Британская разведка: для наступления на Харьковщину россия, вероятно, привлекла войска из "Африканского корпуса"
Во время реформы Генштаба его штат планируют уменьшить на 60%
Сбой в работе турникетов в метро подтвердили власти Киева: оплата банковскими картами временно недоступна
В Харькове прогремел взрыв - мэр
Украина рассчитывает на помощь Польши в вопросе поставок энергооборудования - Шмыгаль
МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за инцидента с буями на реке Нарва
Суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе
В следующем году саммит НАТО состоится в Гааге
Новые ограничения НБУ на переводы по картам не коснутся 98% украинцев - Пышный
Популярные
Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации
Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго
В Киеве пьяный мужчина ударил ножом пассажира метро, его задержали
50 осужденных, которые захотели мобилизоваться, уже освободил суд
В россии заявили о якобы сбитии ночью трех ATACMS над Крымом
Публикации
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Румыния высылает российского дипломата за деятельность, которая противоречит Венской конвенции
Румыния выслала российского дипломата за деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, а россия же пообещала дать «адекватный ответ».
Британская разведка: для наступления на Харьковщину россия, вероятно, привлекла войска из "Африканского корпуса"
россия перебросила подразделения из своего "Африканского корпуса", чтобы присоединиться к регулярным российским войскам и наемникам в наступлении на Волчанск в Харьковской области Украины.
Во время реформы Генштаба его штат планируют уменьшить на 60%
В рамках реформы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины его штат планируется сократить на 60%, а уволенный личный состав будет использован для укомплектования органов оперативного и тактического командования и управления, а также боевых воинских частей.
Сбой в работе турникетов в метро подтвердили власти Киева: оплата банковскими картами временно недоступна
Из-за технических проблем бесконтактная оплата банковскими картами временно недоступна на турникетах станций киевского метрополитена, но другие способы оплаты, такие как транспортные карты, QR-коды и бумажные билеты, все еще принимаются.
В Харькове прогремел взрыв - мэр
В Харькове произошел взрыв. В области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы объявили предупреждение об активности вражеской авиации в регионе.
Украина рассчитывает на помощь Польши в вопросе поставок энергооборудования - Шмыгаль
Украина ищет помощи Польши в предоставлении оборудования, такого как генераторы, котлы и турбины, чтобы укрепить свою энергетическую систему от российских атак.
МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за инцидента с буями на реке Нарва
Эстония вызвала российского дипломата после того, как российские пограничники сняли навигационные буи с реки Нарва. Акт РФ грозит эскалации напряженности, отмечают власти Эстонии.
Суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе
Высший суд ООН обязал Израиль немедленно прекратить военное наступление в Рафахе, Газа, ссылаясь на катастрофические гуманитарные условия и потенциальный геноцид против палестинцев.
В следующем году саммит НАТО состоится в Гааге
В июне 2025 года в Гааге состоится саммит НАТО, в котором, как ожидается, примут участие около 8500 человек, в том числе главы государств, министры, делегации и журналисты.
Новые ограничения НБУ на переводы по картам не коснутся 98% украинцев - Пышный
Национальный банк Украины планирует ограничить количество ежемесячных переводов с P2P-карт до 30 и общей суммой до 100 000 гривен, но эти ограничения не коснутся 98% украинцев, а лимиты можно будет увеличить, предоставив в банк документы о доходах.