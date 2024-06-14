Румыния из государственного бюджета оплатит расходы на подготовку украинских пилотов к работе с американскими истребителями F-16 на военной авиабазе Фетешть. Об этом пишет Profit.ro со ссылкой на проект постановления, передает УНН.

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Отмечается, что Министерство обороны покроет расходы на обучение, питание, транспорт, топливо, специальное оборудование и другие сопутствующие товары и услуги. Общую сумму не приводят, однако указывают, что выделять дополнительные средства не понадобится.

Учитывая деликатный характер работ и услуг, на которые необходимо заключить контракт, а также конфиденциальный характер деятельности, направленной на обучение украинского персонала, законодательство, регулирующее государственные закупки, не может быть применено говорится в пояснительной записке.

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