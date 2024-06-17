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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина принимает все необходимые меры для того, чтобы эффективно обеспечить работу F-16 - Евлаш

Украина принимает все необходимые меры для того, чтобы эффективно обеспечить работу F-16 - Евлаш

Киев  •  УНН

17 июня 2024, 10:48  •  1500 просмотра

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Украина принимает все необходимые меры для обеспечения эффективной эксплуатации и размещения истребителей F-16 на своей территории, включая подготовку украинских пилотов для работы с этими самолетами.

Сейчас Украина принимает все необходимые меры, чтобы эффективно обеспечить работу истребителей F-16 и их размещение на территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

На самом деле все необходимые меры уже проводятся и принимаются, чтобы эффективно обеспечить работу и их размещение на территории страны. Мы понимаем, что враг будет охотиться на эти самолеты. И о том, что ему удастся что-то очень сильно сорвать говорить не приходится. Поскольку мы сейчас видим, что враг активно пытается атаковать наши аэродромы, однако вы видите, что украинская авиация продолжает выполнять задачи и достаточно успешно

- сказал Евлаш.

Напомним,

Румыния из государственного бюджета оплатит расходы на подготовку украинских пилотов к работе с американскими истребителями F-16 на военной авиабазе Фетешть.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
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