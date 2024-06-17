Украина принимает все необходимые меры для того, чтобы эффективно обеспечить работу F-16 - Евлаш

Сейчас Украина принимает все необходимые меры, чтобы эффективно обеспечить работу истребителей F-16 и их размещение на территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

На самом деле все необходимые меры уже проводятся и принимаются, чтобы эффективно обеспечить работу и их размещение на территории страны. Мы понимаем, что враг будет охотиться на эти самолеты. И о том, что ему удастся что-то очень сильно сорвать говорить не приходится. Поскольку мы сейчас видим, что враг активно пытается атаковать наши аэродромы, однако вы видите, что украинская авиация продолжает выполнять задачи и достаточно успешно - сказал Евлаш.

Напомним,

Румыния из государственного бюджета оплатит расходы на подготовку украинских пилотов к работе с американскими истребителями F-16 на военной авиабазе Фетешть.