Из оккупированного Крыма вышел последний сторожевой корабль российского флота - Плетенчук

В понедельник, 15 июля, последний сторожевой корабль Черноморского флота рф вышел из оккупированного Крыма. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

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Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день - говорится в заметке представителя ВМС.

Основная ремонтная база российских кораблей находится в Крыму, но сейчас там не лучшее место для оккупантов - Плетенчук

Напомним,

Командующий ВМС Алексей Неижпапа заявил, что из-за постоянных ракетных ударов и атак морских дронов-камикадзе Россия вынужденно перебросила почти весь флот из оккупированного Крыма в Новороссийск.