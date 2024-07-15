Из оккупированного Крыма вышел последний сторожевой корабль российского флота - Плетенчук
Киев • УНН
Последний сторожевой корабль Черноморского флота России покинул оккупированный Крым 15 июля, сообщил спикер ВМС Украины.
В понедельник, 15 июля, последний сторожевой корабль Черноморского флота рф вышел из оккупированного Крыма. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.
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Напомним,
Командующий ВМС Алексей Неижпапа заявил, что из-за постоянных ракетных ударов и атак морских дронов-камикадзе Россия вынужденно перебросила почти весь флот из оккупированного Крыма в Новороссийск.