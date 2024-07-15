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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из оккупированного Крыма вышел последний сторожевой корабль российского флота - Плетенчук

Из оккупированного Крыма вышел последний сторожевой корабль российского флота - Плетенчук

Киев  •  УНН

15 июля 2024, 12:00  •  22159 просмотра

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Последний сторожевой корабль Черноморского флота России покинул оккупированный Крым 15 июля, сообщил спикер ВМС Украины.

В понедельник, 15 июля, последний сторожевой корабль Черноморского флота рф вышел из оккупированного Крыма. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

Детали 

Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день

- говорится в заметке представителя ВМС. 

Основная ремонтная база российских кораблей находится в Крыму, но сейчас там не лучшее место для оккупантов - Плетенчук18 июня 2024, 10:43 • 16324 просмотра

Напомним,

Командующий ВМС Алексей Неижпапа заявил, что из-за постоянных ракетных ударов и атак морских дронов-камикадзе Россия вынужденно перебросила почти весь флот из оккупированного Крыма в Новороссийск.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
aleksei-neizhpapaАлексей Нейжпапа
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