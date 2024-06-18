Основная ремонтная база российских кораблей находится в Крыму, но Крым сейчас не лучшее место для россиян. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает корреспондент УНН.

Для них это сейчас реальная боль. Во-первых, они не могут выйти из Азовско-Черноморского региона, и далеко не все корабли они могут переместить, например, в зеленодольск, там где есть ремонтная база, или на Каспий. Основная ремонтная база - это Крым, а Крым сейчас не лучшее место, чтобы находиться там россиянам - сказал Плетенчук.

Так он ответил на вопрос, есть ли у россиян мощности в Крыму, чтобы чинить свои суда после обстрелов.

Напомним

чф рф в черном море применяет подводные лодки для сохранения своего присутствия. Из семи имеющихся подводных лодок шесть являются носителями крылатых ракет, однако только две из них способны сейчас выполнять боевые задачи в море.

рф до сих пор не может себе позволить находиться в Черном море надводными кораблями - Плетенчук